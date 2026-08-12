به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر شبکه بهداشت و درمان فومن در حاشیه بازدید فرماندار و مسئولان این شهرستان از نحوه اجرای این طرح گفت: طرح پزشک خانواده و سیستم اجرا به صورت آزمایشی در استان در سه مرکز جامع سلامت شبکه بهداشت ، بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) و درمانگاه تامین اجتماعی فومن به اجرا در آمده است و ۳۳ پزشک ، مراقب بهداشت و تغذیه ، بهداشت روان و حرفه‌ای و دندان پزشک همکاری میکنند .

فرماندار فومن نیز اجرای این طرح را در توسعه بهداشت و سلامت جامعه بسیار موثری دانست و بر همکاری هرچه بیشتر دستگاههای اجرائی در راستای اجرای هرچه بهتر آن تاکید کرد.