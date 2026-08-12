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معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد بستر اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد بستر اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی تأکید کرد.
رسول مقابلی در نشست شورای مشارکت بهزیستی استان، حمایت از طرحها و ایدههای سازمانهای مردمنهاد، فعالان اجتماعی و کارآفرینان برای عرضه محصولات افراد دارای معلولیت را ضروری دانسته و افزود: در برنامههای حمایتی، زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست باید مورد توجه ویژه قرار گیرند و خیرین و فعالان اجتماعی در توانمندسازی جامعه هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی نقش ممتازی میتوانند ایفا نمایند.
در پایان این نشست، اعضای شورای مشارکت بهزیستی استان درباره راهکارهای حمایت از جامعه هدف بهزیستی و توسعه فرصتهای اشتغال آنان بحث و تبادل نظر کرده و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.