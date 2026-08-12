پیکر مطهر بهروز مصلحیان یکی از شهدای مفقودالاثر دوران دفاع مقدس، پس از ۳۸ سال انتظار و با استفاده از آزمایش‌های DNA، شناسایی و به خانه بازگشت؛ این شهید والامقام پس از تشییع رسمی در گلزار شهدای شهرستان کازرون به خاک سپرده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ دوم پاسدار محسن فراشاهی، مسئول مرکز ایثارگران سپاه فجر فارس گفت: با نمونه‌گیری و آزمایش‌های دقیق DNA از بستگان درجه یک شهدا، پیکر مطهر شهید بهروز مصلحیان را شناسایی کردیم.

جزئیات شناسایی و فرآیند تشییع

فراشاهی با اشاره به اینکه پیکر این شهید در عملیات‌های دفاع مقدس مفقود شده بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه یادمان این شهید در گلزار شهدای کازرون قرار دارد، مراسم تشییع و تدفین ایشان در گلزار شهدای همین شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: زمان دقیق انتقال پیکر مطهر به شهرستان کازرون و جزئیات مراسم تشییع و تدفین، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سوابق حماسی شهید

مسئول مرکز ایثارگران سپاه فجر فارس گفت: ایشان متولد سال ۱۳۴۳ در شهرستان کازرون و از نیرو‌های وظیفه لشکر ۱۹ فجر بودند که ۴ تیر ۱۳۶۷ در عملیات مجنون و در حین انجام تک‌دشمن، جان خود را در راه میهن فدا کردند.

وی اظهار داشت که اگرچه والدین شهید در قید حیات نیستند، اما ایشان دارای دو برادر و دو خواهر است که پس از سال‌ها انتظار، شاهد بازگشت پیکر مطهر برادر خود به خاک وطن هستند.