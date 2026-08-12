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اردوی تیم ملی کشتی پهلوانی

اردوی تیم ملی کشتی سنتی جهت اعزام به رقابت های جهانی برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ - ۱۲:۳۷
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برچسب ها: کشتی ، ورزش 
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