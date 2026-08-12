رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت برای ساختمان‌ها و آپارتمان‌هایی که به علت تخلفاتی مثل اضافه بنا، نمی‌توانند پایان کار بگیرند. اما این ساختمان‌ها از نظر فنی هیچ ایرادی ندارند و مالکان آنها باید جریمه پرداخت کنند. سند صادر می‌کند، اما منتظر آیین نامه دولت هستیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید از خبرگزاری صداوسیما گفت: ساختمان‌ها و آپارتمان‌های زیادی داریم که به علت تخلفاتی مثل اضافه بنا، پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ است و نمی‌توانند پایان کار بگیرند. اما این ساختمان‌ها از نظر فنی هیچ ایرادی ندارند و مالکان آنها باید جریمه پرداخت کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۰، سازمان ثبت برای این ساختمان‌ها سند صادر می‌کند، اما منتظر آیین نامه دولت هستیم.