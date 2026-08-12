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رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت برای ساختمانها و آپارتمانهایی که به علت تخلفاتی مثل اضافه بنا، نمیتوانند پایان کار بگیرند. اما این ساختمانها از نظر فنی هیچ ایرادی ندارند و مالکان آنها باید جریمه پرداخت کنند. سند صادر میکند، اما منتظر آیین نامه دولت هستیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید از خبرگزاری صداوسیما گفت: ساختمانها و آپارتمانهای زیادی داریم که به علت تخلفاتی مثل اضافه بنا، پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ است و نمیتوانند پایان کار بگیرند. اما این ساختمانها از نظر فنی هیچ ایرادی ندارند و مالکان آنها باید جریمه پرداخت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۰، سازمان ثبت برای این ساختمانها سند صادر میکند، اما منتظر آیین نامه دولت هستیم.