استاندار آذربایجان‌غربی گفت: امروز مرز‌های آذربایجان‌غربی با تکیه بر سازوکار‌های قانونی، از پیله‌وری و کولبری تا تجارت رسمی، در مسیر رونق اقتصادی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت بالای مرز‌های استان برای توسعه تجارت قانونی و حمایت از تولید، گفت: امروز مرز‌های آذربایجان‌غربی با تکیه بر سازوکار‌های قانونی، از پیله‌وری و کولبری تا تجارت رسمی، در مسیر رونق اقتصادی قرار دارند.

رضا رحمانی در حاشیه بازدید از مرز بازرگان با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای تأمین نیاز واحد‌های تولیدی، افزود: در شرایط جنگ، برای جلوگیری از اختلال در روند تولید، واردات برخی کالا‌های اساسی و مورد نیاز واحد‌های تولیدی افزایش یافت.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تسهیل و پشتیبانی از فرآیند‌های تجاری، خاطرنشان کرد: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی امکان افزایش فرآیند‌های وارداتی با هماهنگی وزارت بهداشت وجود دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی از کاهش قاچاق در مرز‌های استان نیز خبر داده و افزود: میزان کنترل و نظارت در دو سوی مرز ایران و ترکیه بسیار بالا بوده و حجم قاچاق در آذربایجان‌غربی بسیار پایین است.

رحمانی در پایان با بیان اینکه امروز در مرز‌های استان، پیله‌وری و کولبری در چارچوب قانون انجام می‌شود، اضافه کرد: رویکرد آذربایجان‌غربی، حرکت از تجارت غیررسمی به سمت تجارت شفاف، قانونمند و مولد و استفاده حداکثری از ظرفیت مرز‌ها برای رونق تولید و اشتغال است.