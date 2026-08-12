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امروز افزایش محسوس دما بویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود و طی ساعات بعدازظهر کماکان ناپایداری جوی در ارتفاعات استان مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش دمای بیشینه و در پارهای نقاط شرقی استان با وزش باد گرم و خشک پیش بینی میشود. در ساعات بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات رشد ابر، رگبار تابستانه باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در برخی نقاط مرکزی، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود. توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی گفت: دریا در ساعت های صبح تا ظهر بویژه در دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم پیش بینی میشود. در ساعات بعدازظهر وزش بادهای جنوب غربی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد. افزایش بادهای جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت که توصیه میشود، شناورهای سبک و صیادی طی ساعات یاد شده جهت تردد ایمن احتیاطهای لازم را در نظر داشته باشند.
حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی امروز روند افزایشی ۲ تا ۴ درجهای دما و کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و ماندگاری هوای گرم در استان پیش بینی میشود. از فردا پنجشنبه ۲۲ مرداد تا اوایل هفته آینده، با شدت گرفتن وزش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و افزایش رطوبت نسبی، با ماندگاری هوای گرم، کاهش دمای بیشینه مورد انتظار است.
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توصیه میشود تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود. از ترددهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه در ساعات ظهر اجتناب گردد و مصرف بهینه حاملهای انرژی بکار گرفته شود.