به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما از روند پیش‌تولید و تولید «سرزمین مشاغل»، طراحی و ساخت عروسک‌ها، آکسسوارها و دکور‌های پویانمایی «سرزمین مشاغل» بازدید کرد.

«سرزمین مشاغل» از طرح های در حال تولید مرکز پویانمایی صباست که با تکنیک موشن گرافی ساخته می‌شود، تکنیکی مبتنی بر ساخت دستی عروسک‌ها و فضا‌ها و ثبت حرکت به‌صورت فریم به فریم که فرآیند تولید آن نیازمند دقت و زمان قابل توجهی است.

محمدصادق باطنی، رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما، در جریان این بازدید ضمن قدردانی از عوامل تولید، با اشاره به کیفیت اجرایی و ظرفیت شخصیت‌ها و فضای مجموعه، «سرزمین مشاغل» را دارای قابلیت توسعه در قالب‌های مختلف دانست و گفت: این مجموعه قابلیت تولید سینمایی دارد و می‌توان از شخصیت های اصلی آن برای تولید تیزر و تبلیغات مرتبط نیز استفاده کرد.

وی همچنین درباره تکنیک تولید این مجموعه گفت: موشن گرافی به دلیل ظرافت، دقت و ساخت دستی و ملموس، جذابیت ویژه‌ای برای مخاطب کودک دارد. تولید با این روش بسیار سخت، طاقت‌فرسا و زمان‌بر است و ما از آن حمایت می‌کنیم. مرکز صبا تنها مرکزی است که این نوع کار عروسکی را تولید می‌کند.

در این بازدید، خرمیان، کارگردان «سرزمین مشاغل» هم با تشریح وضعیت تولید این پویانمایی گفت: فصل نخست این مجموعه شامل ۲۶ قسمت است که ۱۳ قسمت آن برای پخش در ایام نوروز آماده خواهد شد.

پوریا سازگار، مدیر گروه کودک مرکز پویانمایی صبا نیز درباره رویکرد محتوایی این اثر گفت: هدف ما این نیست که به بچه‌ها بگوییم در آینده چه شغلی انتخاب کنند، می‌خواهیم دنیای انتخاب‌های آنها را بزرگ‌تر کنیم و کودکان را با مشاغل مختلف و مهارت‌های مورد نیاز هرکدام آشنا کنیم.

وی افزود: تلاش کرده‌ایم آموزش در این مجموعه مستقیم و شعاری نباشد و کودک در قالب داستان، ماجراجویی و سرگرمی با دنیای مشاغل آشنا شود. امیدواریم «سرزمین مشاغل» زمینه‌ای برای کشف علاقه و استعداد بچه‌ها باشد.

در هر قسمت از «سرزمین مشاغل»، شخصیت‌های اصلی با استفاده از یک ماشین زمان وارد مأموریتی تازه می‌شوند و محیط‌هایی مانند بیمارستان، ایستگاه آتش‌نشانی، کارگاه‌های صنعتی، مزارع کشاورزی، آزمایشگاه‌های علمی و برخی مشاغل آینده‌محور را تجربه می‌کنند.

آموزش مفاهیم مرتبط با حرفه‌ها و مهارت‌ها در این مجموعه به‌صورت غیرمستقیم و در دل داستان، طنز و تجربه شخصیت‌ها شکل می‌گیرد تا کودکان ضمن سرگرمی، با تنوع مشاغل و نقش هر حرفه در جامعه آشنا شوند.

طراحی و اجرای ماشین زمان، ساخت عروسک‌ها و آکسسوار‌های متعدد و پیش‌برد هم‌زمان بخش‌های مختلف تولید، از مهم‌ترین بخش‌های فنی «سرزمین مشاغل» است.