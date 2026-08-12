به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انحراف از جاده پراید در محور ارومیه - سلماس ، نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته حمید محبوبی این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.