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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: انحراف از جاده پراید در محور ارومیه - سلماس ۴ مصدوم برجا گذاشت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انحراف از جاده پراید در محور ارومیه - سلماس ، نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته حمید محبوبی این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.