برگزاری رزمایش اطفای حریق مراتع در عجبشیر
رزمایش عملیاتی اطفای حریق مراتع شهرستان عجبشیر با هدف سنجش میزان آمادگی، سرعت واکنش و هماهنگی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
رزمایش اطفای حریق مراتع عجب شیر که بدون اطلاع قبلی دستگاههای مشارکت کننده و با شبیه سازی
وقوع آتشسوزی در محدوده یکی از روستاهای شهرستان عجب شیر اجرا شد بی درنگ پس از اعلام وقوع حریق، فرآیند امدادرسانی و اطفای آتش در دستور کار دستگاههای مربوطه قرار گرفت.
در پی اعلام حادثه نیروهای آتشنشانی، منابع طبیعی و آبخیزداری، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، اورژانس، راهداری و حملونقل جادهای، شرکتهای آب و فاضلاب، گاز و برق، حفاظت محیط زیست و دهیاریهای بخش مرکزی در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق و مدیریت صحنه را به صورت عملیاتی اجرا کردند.
رزمایش فوق بیش از یک ساعت ادامه داشت و در آن نحوه اطلاعرسانی، زمان واکنش، سرعت حضور نیروها و تجهیزات، نحوه استقرار و تقسیم وظایف و میزان هماهنگی بین دستگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین در جریان اجرای مانور، نقاط قوت و ضعف دستگاهها و نواقص احتمالی در فرآیند مقابله با حریق شناسایی و موارد لازم ثبت و ضبط شد تا نسبت به رفع اشکالات و ارتقای سطح آمادگی دستگاهها اقدام شود.
امیر عباس سلطانپور فرماندار شهرستان عجب شیر با حضور میدانی در این رزمایش اظهار کرد:اجرای چنین رزمایشهایی در فصل گرما با توجه به احتمال افزایش وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی، اقدامی پیشگیرانه برای افزایش آمادگی عملیاتی، کاهش زمان واکنش و جلوگیری از گسترش احتمالی حریق در مراتع و اراضی طبیعی شهرستان به شمار میرود.
وی گفت: فرمانداری عجبشیر بر تداوم هماهنگی و آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان برای مواجهه سریع و موثر با حوادث احتمالی تاکید دارد.