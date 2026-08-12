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مردم آبادان و خرمشهر در صد و شصت و پنجمین تجمع «شبهای اقتدار» اتحاد داخلی و اقتدار نیروهای مسلح را از عوامل قدرت و پیروزی ایران در برابر دشمنان عنوان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم آبادان و خرمشهر در صد و شصت و پنجمین تجمع «شبهای اقتدار» با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، اتحاد داخلی و اقتدار نیروهای مسلح را از مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران دانستند.
شرکتکنندگان در این تجمع با اشاره به نقش ایمان و باورهای دینی در پیروزی رزمندگان اسلام، ایمان را یکی از مهمترین عوامل ایستادگی و مقاومت در برابر متجاوزان آمریکایی ـ صهیونی عنوان کردند.
مردم آبادان و خرمشهر همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در برابر تهدیدهای دشمنان، بر ادامه مقاومت و ایستادگی ملت ایران تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع با اعلام حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر تبعیت از فرامین رهبر انقلاب و تداوم مسیر مقاومت و اقتدار کشور تأکید کردند.
در این تجمع همچنین بر ضرورت هوشیاری، حفظ وحدت ملی و استفاده از ظرفیتهای داخلی برای تقویت قدرت و امنیت کشور تأکید شد.