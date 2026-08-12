رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بریکس زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت که بتواند گفت‌و‌گو‌های سیاستی را به ابتکارات عملی و سازوکار‌های اجرایی تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای همتی در نخستین روز نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس در جیپور هند، با بیان اینکه همکاری نزدیک‌تر میان کشورهای عضو بریکس نقش مهمی در تقویت ثبات، اعتماد و توسعه پایدار ایفا می کند، تصریح کرد: بریکس زمانی بیشترین اثرگذاری را دارد که به گفتگو ها عمل شود.

وی با اشاره به شرایط سخت و پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز تجاوز نظامی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: ثبات اقتصادی و مالی بدون صلح، احترام به حقوق بین‌الملل و رعایت اصول منشور ملل متحد، دست‌یافتنی نیست.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تداوم مشارکت فعال ایران در چارچوب بریکس، گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای عضویت، حضوری فعال و مسئولانه در کارگروه‌های تخصصی بریکس داشته و در حوزه‌هایی همچون پرداخت‌های فرامرزی، استفاده از ارزهای ملی، فناوری‌های مالی، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و تأمین مالی پایدار مشارکت کرده است.

همتی در ادامه، بر حمایت از ابتکاراتی تأکید کرد که بتوانند هزینه و ریسک مبادلات را کاهش دهند، استفاده از ارزهای ملی را تسهیل کنند و زیرساخت‌های پرداخت را میان کشورهای عضو به یکدیگر نزدیک‌تر سازند.

وی بانک توسعه جدید بریکس را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نهادی این گروه دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تعاملات خود را با این نهاد گسترش دهد و مسیر عضویت در آن را با همکاری و حمایت اعضای محترم دنبال کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بریکس می‌تواند سهمی مؤثرتر در شکل‌دهی به معماری مالی بین‌المللی فراگیرتر، متوازن‌تر و مقاوم‌تر ایفا کند.