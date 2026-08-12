به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: به‌منظور ارائه خدمات ایمنی و ترافیکی در مسیر بازگشت زوار امام رضا (ع) و سفر‌های آخر ماه صفر در سطح استان، این تعداد گروه امدادی و پشتیبانی در ۵۰۰۰ کیلومتر از مسیر‌های ارتباطی استان از جمله اصفهان و آزاد راه‌ها استقرار یافتند.

منصور شیشه‌فروش افزود: ۱۰ گروه امدادی و فوریتی از اورژانس‌های پیش بیمارستانی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان به همراه هفت دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس برای خدمت‌رسانی به زائران در مشهد استقرار یافته‌اند.

وی ادامه داد: ۲ گروه امدادی مجهز به آمبولانس و ۱۰۰ نفر در قالب طرح کمک به زائران از جمعیت هلال‌احمر در محدوده حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد مستقر شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اجرای امور پشتیبانی و اسکان بین‌راهی برای مسافران بااستقرار موکب‌ها به‌صورت مردمی و همچنین پایگا‌ههای امدادی و مساجد بین‌راهی، خدمات‌رسانی در ۶۵ مجتمع خدمات رفاهی برای خدمت‌رسانی به زائران در برگشت از مشهد مقدس و دیگر محور‌های جاده‌ای مهیا شده‌است.

وی افزود: با هماهنگی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، ۳۵۰ ناوگان مسافر اتوبوس برای عزیمت زائران به مشهد مقدس و بازگشت زوار پیش‌بینی شده و تدابیر ایمنی لازم در مسیر حرکت اتوبوس‌ها و بازگشت زوار و مسافران با اعمال نظارت‌های میدانی و استقرار تیم‌ها به عمل آمده است.

شیشه‌فروش ادامه داد: ۶ گروه امدادی و آتش‌نشانی و فوریت‌های پزشکی هم امروز، برای افزایش ضریب ایمنی مراسم‌های پیاده‌روی و سوگواری در مکان‌ها و مسیر‌های تعیین شده در شهر اصفهان و سایر شهر‌های استان استقرار یافتند.