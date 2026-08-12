به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتابهایی درباره سیره پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) برای مخاطبان ارائه می‌کنیم. این کتابها به شرح زیر هستند:

کتاب همنام گل‌های بهاری، نوشته حسین سیدی از دفتر نشر معارف است. این کتاب درباره نگاهی نو به زندگی و شخصیت پیامبر گرامی (ص) است.

کتاب راز سرنوشت، به قلم علی فاضلی هیدجی از نشر جمکران است. این کتاب به بررسی زندگی اصحاب پیامبر خدا (ص) می پردازد.

کتاب یثرب، نوشته حسینعلی جعفری از نشر صاد است. این رمان دربارۀ رویداد‌های مهم صدر اسلام در یثرب (مدینه) است و به مجادله‌ها و جنگ میان مسلمانان و قبایل یهودی آن شهر می‌پردازد.

کتاب بهترین هم بازی، به قلم محسن نعما از نشر جمال است. این کتاب حاوی ده حکایت شیرین و خواندنی برگرفته از واقعیت، درباره‌ی مهربانی پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص)، با کودکان است که ضمن نشان دادن رفتار پسندیده‌ی ایشان به نوجوانان، الگویی مناسب و قابل پیروی در قبال کودکان را در اختیار قرار می‌دهد.

کتاب نشان حسن، نوشته لیلا مهدوی از نشر کتابستان معرفت است. ای کتاب حاوی داستانی حذاب و روایتی تاثیرگذار از خاندان امام حسن (ع) در واقعه کربلا است.

کتاب مثل امام مجتبی باشیم به قلم سیدمحمدمهاجرانی از نشر مهرستان است. این اثر برای مخاطبان کودک در حوزه آشنایی با امام حسن (ع) به زبانی کودکانه است. این کتاب با بیان نکات و ارزش‌های اخلاقی و انسانی که در زندگی امام حسن (ع) بوده، سعی در الهام بخشیدن به خوانندگان برای رفتار‌های اصولی و معنوی دارد.