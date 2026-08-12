به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ علی نیکزاد از نمایندگان مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در بازدید از طرح هادی روستای کَرگانِ شهرِ هیر از توابع شهرستان اردبیل، از اجرای ۷ هزار متر مربع طرح هادی در این روستا خبر داد و گفت: علاوه بر زیرسازی و آسفالتِ مسیر‌های ارتباطی ۵۴ روستا در استان اردبیل تا پایان امسال، طرح هادی هم در روستا‌هایی هم که سال گذشته مغفول مانده بود، اجرا خواهد شد.