در حال حاضر ترافیک ورودی به استان خراسان رضوی و مشهد از سمت نیشابور، تربت حیدریه، چناران و فریمان پرحجم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت:زائرین پیاده از مسیر‌های دورتر به مسیر‌های اطراف مشهد نزدیک شدند. در جاده ملک‌آباد به مشهد شاهد حضور زائرین پیاده هستیم. جاده فریمان محدوده شهرک صنعتی کاویان به سمت مشهد نیز به همین صورت است.

سعیدی یگانه،افزود: در جاده کلات و جاده چناران از محدوده گلبهار و پیچ ساغروان به سمت مشهد، سه‌راه فردوسی و بزرگ پیامبر اعظم (ص) شاهد حضور زائران پیاده هستیم.

وی اظهار کرد:تا الان هیچ حادثه ترافیکی خاصی برای زائران اتفاق نیفتاده است.