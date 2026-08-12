مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان از ثبت‌نام ۸۷ درصد دانش‌آموزان استان برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: مدارس استان اول مهرماه به‌صورت حضوری فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ناصر علی‌فر در نشست بررسی روند اجرای طرح مهر، با تأکید بر ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان گفت: برای تحقق مطلوب فرآیند آموزش، باید به موضوع آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان توجه جدی شود؛ چرا که اگر بستر تعلیم و تربیت مساعد نباشد، نمی‌توان فرآیند آموزش را به‌درستی پیش برد.

وی افزود: باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها، وضعیت موجود آسیب‌های اجتماعی را به‌دقت رصد و احصا و با برنامه‌ریزی هدفمند، روند کاهش این آسیب‌ها را استمرار داد تا به نقطه‌ای برسیم که شاهد ریشه‌کنی آسیب‌های اجتماعی در جامعه دانش‌آموزی باشیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان، طرح «نماد» را از برنامه‌های مهم وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: توجه ویژه وزارت آموزش‌وپرورش به طرح نماد و موضوع آسیب‌های اجتماعی، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی حوزه پیشگیری و مراقبت از دانش‌آموزان است.

علی‌فر ادامه داد: سال گذشته مناطق هدف به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفتند و تأکید بر اختصاص مشاور به مدارس غیردولتی نیز تأثیر قابل توجهی در مسیر پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته است.

وی همچنین با اشاره به پایان آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم گفت: فرآیند برگزاری این آزمون‌ها با توجه به شرایط موجود، متفاوت بود و از همه مدیران، عوامل اجرایی، دبیران و همکارانی که در برگزاری و راهبری این فرآیند نقش داشتند، قدردانی می‌کنم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان از پیشرفت فرآیند تصحیح اوراق امتحانات نهایی خبر داد و افزود: تاکنون ۶۰ درصد اوراق امتحانات نهایی تصحیح شده و انتظار می‌رود با تلاش دبیران و عوامل تصحیح، باقی‌مانده اوراق در زمان مقرر بررسی شود.

علی‌فر در ادامه با اشاره به فعالیت اتاق وضعیت پروژه مهر و فرصت ۴۰ روزه تا آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: تاکنون ۸۷ درصد دانش‌آموزان استان ثبت‌نام شده‌اند و مدیران مناطق و نواحی باید همه ظرفیت خود را برای تسریع و تسهیل ثبت‌نام سایر دانش‌آموزان به کار گیرند.

وی ساماندهی نیروی انسانی را یکی دیگر از اولویت‌های آموزش‌وپرورش خوزستان عنوان کرد و گفت: مدیران باید با جدیت فرآیند ساماندهی نیروی انسانی و صدور ابلاغ همکاران را دنبال کنند و در موضوع نقل‌وانتقالات و ساماندهی نیرو، عدالت را به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به تأکید وزارت آموزش‌وپرورش بر آغاز حضوری سال تحصیلی جدید تصریح کرد: براساس این تأکید، مدارس اول مهرماه به‌صورت حضوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و باید نیروی انسانی مورد نیاز مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی ساماندهی شود.

علی‌فر در پایان، پوشش حداکثری تحصیلی را از اولویت‌های اصلی آموزش‌وپرورش خوزستان دانست و گفت: در ۴۰ روز باقی‌مانده تا آغاز سال تحصیلی باید با رصد مستمر شاخص‌های پروژه مهر، تسریع در ثبت‌نام، ساماندهی عادلانه نیروی انسانی و صدور به‌موقع ابلاغ‌ها، شرایط لازم برای آغاز منظم سال تحصیلی در همه مناطق و نواحی استان فراهم شود.