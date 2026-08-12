ظرفیت‌های بازارچه غیرفعال مرزی ساری‌سو در شهرستان ماکو و راهکارهای بازگرداندن آن به چرخه مبادلات مرزی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای رویکرد استاندار آذربایجان‌غربی برای تبدیل مرز‌ها به پیشران توسعه و تجارت، بازارچه مرزی ساری‌سو در ماکو امروز میزبان جمعی از مسئولان ملی و استانی بود تا ظرفیت‌های این بازارچه غیرفعال و ضرورت بازگرداندن آن به چرخه مبادلات مرزی مورد بررسی قرار گیرد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و محلی، از بخش‌های مختلف بازارچه مرزی ساری‌سو بازدید کرده و در جریان ظرفیت‌ها و مسائل پیش‌روی فعال‌سازی این مجموعه قرار گرفتند.

این بازدید تصویری روشن از رویکرد مدیریت ارشد استان برای فعال‌سازی ظرفیت‌های معطل‌مانده، رفع موانع و تقویت زیرساخت‌های مرزی ارائه می‌کند؛ رویکردی که در آن مرز دروازه‌ای برای تولید، تجارت، اشتغال و پیوند اقتصادی با کشور‌های همسایه است.

بازارچه مرزی ساری‌سو نیز در همین مسیر، در کانون تلاش‌ها برای بازگشت به مدار فعالیت و ایفای نقش خود در اقتصاد مرزی آذربایجان‌غربی قرار گرفته است.