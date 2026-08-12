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مسئول موکب حضرت آقا سید جلالالدین اشرف (ع) گفت:همزمان با فرارسیدن سالروز رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ، ۴ هزار وعده غذای گرم بین عزاداران توزیع خواهد شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مسئول موکب حضرت آقا سید جلالالدین اشرف (ع) گفت: به مناسبت مراسم ۲۸ صفر، چهار هزار وعده غذای نذری در حرم مطهر شهدای آستانه اشرفیه طبخ و میان عزاداران توزیع خواهد شد.
حمید رهپیما افزود: این اقدام با همت خادمان موکب، مشارکت خیران و نذر عاشقان اهلبیت (ع) انجام شد تا جلوهای از عشق، همدلی و خدمترسانی در ایام سوگواری پیامبر رحمت (ص) و کریم اهلبیت (ع) به نمایش گذاشته شود.
پخت و توزیع غذای نذری در ایام مذهبی، از سنتهای دیرینه و ارزشمند مردم مؤمن آستانه اشرفیه است که هر ساله با شور و ارادت ویژه نسبت به خاندان عصمت و طهارت (ع) برگزار میشود.