پخت ۴ هزار پرس غذای نذری به مناسبت ۲۸ صفر در آستانه اشرفیه

پخت ۴ هزار پرس غذای نذری به مناسبت ۲۸ صفر در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مسئول موکب حضرت آقا سید جلال‌الدین اشرف (ع) گفت: به مناسبت مراسم ۲۸ صفر، چهار هزار وعده غذای نذری در حرم مطهر شهدای آستانه اشرفیه طبخ و میان عزاداران توزیع خواهد شد.

حمید رهپیما افزود: این اقدام با همت خادمان موکب، مشارکت خیران و نذر عاشقان اهل‌بیت (ع) انجام شد تا جلوه‌ای از عشق، همدلی و خدمت‌رسانی در ایام سوگواری پیامبر رحمت (ص) و کریم اهل‌بیت (ع) به نمایش گذاشته شود.

پخت و توزیع غذای نذری در ایام مذهبی، از سنت‌های دیرینه و ارزشمند مردم مؤمن آستانه اشرفیه است که هر ساله با شور و ارادت ویژه نسبت به خاندان عصمت و طهارت (ع) برگزار می‌شود.