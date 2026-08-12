وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برق کالای گرانقیمتی است، تصریح کرد: با آب و برقی که با تخصیص یارانه ارزان می‌شود، کسی به دنبال بهره وری نمی‌رود.

وزیر نیرو: آب و برق یارانه‌ای، بهره وری را سرکوب می‌کند

وزیر نیرو: آب و برق یارانه‌ای، بهره وری را سرکوب می‌کند

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی با بیان اینکه هیچ گونه افزایش تعرفه برق در بخش کشاورزی نداشتیم، علت صدور قبض‌هایی با ارقام چند برابری نسبت به قبل را مصرف بیشتر از الگوی تعیین شده خواند و گفت: ما مطلقا افزایش تعرفه برق کشاورزی نداشتیم و فقط جریمه‌ای برای کسانی که بیشتر از الگوی مصرف، برق استفاده کرده‌اند در نظر گرفته شده که آن هم رقم چندان زیادی نیست.

وزیر نیرو میزان تخصیص برق به کشاورزان را مبتنی بر ارقام قید شده در پروانه بهره برداری آنها عنوان کرد و افزود: اگر هر موردی بر خلاف این موضوع رخ داده باشد، موضوع جبران و جریمه هم پرداخت می‌شود.

علی آبادی با تاکید بر اینکه خود او از مدافعان کشاورزان در این زمینه است، اظهار داشت: موضوع لغو مصوبه دولت درباره افزایش بهای برق کشاورزان، درخواست من بود که از هیئت دولت خواستم تخفیفی به کشاورزان داده شود و اکنون این موضوع برای رفع اشکالات کمیته تطبیق قوانین در دست بررسی است.

وزیر نیرو افزود: در هر حال ما مطابق قانون عمل می‌کنیم و هر سیاستی که قانونگذار وضع کند، لازم الاجراست.

علی آبادی با اشاره به ارزش بالای انرژی در جهان، برق را کالایی گرانقیمت خواند و گفت: با آب یا برقی که با تخصیص یارانه‌های دولتی، ارزان شده، اقتصادی غیر منطقی شکل می‌گیرد و بهره وری سرکوب می‌شود.

وزیر نیرو تلاش برای ارتقاء بهره وری را توصیه مورد تاکید رهبر شهید انقلاب خواند و افزود: در یکی از دیدار‌ها ایشان فرمودند برای موفقیت، روی ارتقای بهره وری و بهینه سازی مصرف تمرکز کنید و این ۳ درصد کاهش مصرفی که امسال ثبت شده، نتیجه توجه به این امر بوده است.

علی آبادی با بیان اینکه ما برق را با بهای گران تامین و با قیمت پایین عرضه می‌کنیم، افزود: راهی به جز صرفه جویی و مصرف بهینه و به ویژه افزایش بهره وری در بخش‌های صنعت و کشاورزی نداریم.