شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: رسیدگی به اماکن عمومی ناایمن از جمله مرکز تجاری علاالدین و شانزلیزه در دستور کار شهرداری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی قمی گفت: رسیدگی به اماکن عمومی مانند مراکز تجاری علاالدین، شانزلیزه و سایرمراکز تجاری ناایمن بر عهده شهرداری است و مرکز تجاری علاالدین یکی از مهم‌ترین این اماکن به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بخش مربوط به تأییدیه آتش‌نشانی مرکز تجاری علاالدین در حال اتمام است و اقدامات عمرانی مربوط به آسانسور، راه‌پله‌ها و اطفای حریق انجام شده است.

شهردار منطقه ۱۱ تهران افزود: در این مرکز تجاری، موارد دیگری نیز از سوی آتش‌نشانی از جمله اصلاح برق‌کشی، حضور آتش‌نشانان و بازگرداندن کاربری‌ها به وضع قبل مطرح شده بود که در حال رفع است.

قمی گفت: کاربری‌های جدیدی در مرکز تجاری ایجاد شده بود که این موارد نیز در حال اصلاح است و عملیات مربوط به نمای ساختمان نیز به پایان رسیده است.

وی درباره مرکز تجاری شانزلیزه گفت: عملیات عمرانی و ایمن‌سازی این مرمز تجاری قرار بود تا اردیبهشت انجام شود، اما وقوع جنگ موجب تأخیر در اجرای آن شد و اکنون این اقدامات در حال انجام است.

شهردار منطقه ۱۱ تهران درباره مرکز تجاری مهستان نیز گفت: جلسات مختلفی برگزار کرده‌ایم، اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی مالکان انجام نشده است.

قمی تاکید کرد: اگر قرار بر تعطیلی مهستان باشد، حتماً این کار را انجام خواهیم داد، چراکه امنیت مردم و غرفه‌داران برای ما از همه چیز مهم‌تر است.

وی دربارهمرکز تجاری آلومینیوم نیز افزود: بنیاد مستضعفان قرارداد مربوط به این مرکز تجاری را منعقد کرده و اقدامات مربوط به اطفای حریق در حال انجام است.

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، کسری پارکینگ و بدهی مربوط به ماده ۱۰۰ این پاساژ حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که جلسه بررسی این بدهی هفته گذشته برگزار شد و موضوع همچنان در حال بررسی است.

قمی درباره بدهی مرکز تجاری علاالدین نیز گفت: برای یکی از ساختمان‌های اصلی ان، حکمی از دستگاه قضایی به مبلغ پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: پس از اعلام حکم، حدود ۴۰ پلاک توقیف و برای بازگرداندن این بدهی به شهرداری، در مسیر مزایده قرار خواهد گرفت.

قمی تاکید کرد: این بدهی پس از وصول، برای امور شهری هزینه خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۱ تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در جریان جنگ اخیر، حدود ۳۹ نقطه از منطقه مورد اصابت قرار گرفت و بیش از ۱۱۰ موشک به منطقه ۱۱ اصابت کرد.

وی افزود: در این حملات سه هزار و ۸۹۵ واحد مسکونی آسیب دیدند که این آمار شامل دفاتر اداری و نظامی نمی‌شود.

قمی گفت: بیشتر این منازل در مجاورت محدوده دفتر رهبر شهید و پاستور قرار داشتند و در خیابان شهید کریمی نیز یک منزل مسکونی مورد اصابت قرار گرفت که در این حادثه ۱۴ نفر شهید شدند.

وی ادامه داد: آواربرداری این ساختمان حدود سه هفته طول کشید و پیکر مطهر آخرین شهید نیز سه هفته پس از اصابت از زیر آوار خارج شد.

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: ۲ هزار و ۴۶۳ واحد از واحد‌های آسیب‌دیده در گروه آسیب‌های جزئی قرار داشتند.

قمی افزود: یک هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن به بیش از ۷۰۰ خانواده پرداخت کردیم.

وی تاکید کرد: در ایام جنگ بیش از سه هزار نفر را برای اسکان به هتل‌ها معرفی کردیم و با پرداخت ودیعه‌ها، آخرین خانواده‌ای که در هتل اسکان داشت نیز ابتدای هفته جاری به منزل خود بازگشت.

شهردار منطقه ۱۱ تهران اضافه کرد: هشت پناهگاه منطقه را پس از جنگ ۱۲ روزه حفظ کردیم و اقدامات لازم برای و آماده‌سازی آنها انجام شد که عمده این پناهگاه‌ها در مدارس قرار دارند.

قمی در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی دستفروشان گفت: در خیابان ولیعصر ، پایین‌تر از خیابان انقلاب، زمینی را به بازارچه «سرمد» اختصاص دادیم و حدود ۷۰ غرفه در آن ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ساماندهی این بازارچه انجام شده، اما پیمانکار به قوانین عمل نمی‌کرد که به‌زودی پیمانکار تغییر خواهد کرد و پس از تکمیل غرفه‌بندی، غرفه‌ها به دستفروشان همان محدوده تحویل داده می‌شود.

شهردار منطقه ۱۱ تهران افزود: ساماندهی دستفروشان را از سال گذشته آغاز کردیم، اما این طرح با اتفاقات دی‌ و سپس جنگ مواجه شد.

قمی گفت: با وجود این وقفه‌ها، بخش زیادی از دستفروشان ساماندهی شده‌اند و دو زمین دیگرامید بهمنی: را در جنوب و غرب منطقه شناسایی کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: قرار است در این دو زمین نیز دو بازارچه دیگر ایجاد شود تا ساماندهی دستفروشان با جدیت بیشتری دنبال شود.