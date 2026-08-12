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رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان از اجرای احکام جایگزین حبس در خرمآباد شامل توزیع ۲۲۵ بسته معیشتی، ۲ هزار و ۴۹۸ بسته لوازمالتحریر و کاشت ۳۰۰ اصله نهال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا دلفانی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان با اشاره به نقش مؤثر مجازاتهای جایگزین حبس در کاهش آسیبهای اجتماعی و اصلاح محکومان، از اجرای بخشی از این احکام در قالب کمکرسانی به نیازمندان، زیباسازی فضای سبز و تأمین ملزومات تحصیلی دانشآموزان بیبضاعت خبر داد.
رضا دلفانی در تشریح عملکرد دادگستری خرمآباد در حوزه مجازاتهای جایگزین حبس گفت: سیاست قوه قضائیه بر این است که در جرایم قابل اصلاح، بهجای سپردن محکوم به زندان، از ظرفیتهای اجتماعی و سازنده استفاده شود تا هم محکوم بتواند رفتار خود را اصلاح کند و هم جامعه از ثمرات این اصلاح بهرهمند شود.
وی افزود: در این زمینه، محکومین بر اساس رأی صادره و در اجرای بخشی از حکم خود مکلف شدند اقدامات عامالمنفعهای را در سطح شهر انجام دهند؛ اقداماتی که بازتاب آن در قالب کمک به اقشار آسیبپذیر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بهخوبی در جامعه مشهود است.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان به تشریح بخشی از اقدامات اجراشده در قالب این احکام پرداخت و گفت: ۲۲۵ بسته کمک معیشتی شامل مواد غذایی و مایحتاج ضروری بین افراد نیازمند و خانوادههای کمبضاعت توزیع شد تا بخشی از دغدغه معیشتی این قشر کاهش یابد.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان با اشاره به اقدامات زیستمحیطی در قالب این احکام، افزود: در بخش دیگری از این مجازاتها، محکومان با مشارکت در زیباسازی فضای سبز و کاشت ۳۰۰ اصله نهال، سهم خود را در حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز شهری ایفا کردند که این اقدام، هم به نفع جامعه است و هم حس مسئولیتپذیری اجتماعی را در محکومان تقویت میکند.
وی به حمایت از کودکان و دانشآموزان اشاره کرد و گفت: در همین زمینه ۵۰ بسته سرگرمی ویژه کودکان نیازمند تهیه و توزیع شد تا شادی و نشاط به خانههای این عزیزان راه یابد.
رئیس کل محاکم عمومی لرستان افزود: همچنین ۲ هزار و ۴۹۸ بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان کم بضاعت توزیع گردید تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند و تحصیل خود را با امید ادامه دهد.
دلفانی با اشاره به اینکه این اقدامات تنها بخشی از احکام جایگزین حبس صادره از سوی دادگستری خرمآباد، است، گفت: این حجم از خدمات عامالمنفعه نشاندهنده ظرفیت بالای مجازاتهای جایگزین حبس در خدمترسانی به مردم و اصلاح محکومان است؛ رویکردی که علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندانها، اعتماد عمومی به دستگاه قضا را نیز افزایش میدهد.
وی افزود: امیدواریم که با ترویج و توسعه این نوع مجازاتها، شاهد گسترش فرهنگ صلح، سازش و خدمترسانی در جامعه باشیم و دادگستری لرستان همواره در کنار برخورد قاطع با مجرمان حرفهای و خطرناک، برای جرایم قابل اصلاح از ظرفیتهای تربیتی و اجتماعی بهره خواهد گرفت.