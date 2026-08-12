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مدیر امور باغات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از پیشبینی تولید ۴۵۰ هزار تن خرما در استان خبر داد و گفت: آبادان و خرمشهر به همراه چند شهرستان دیگر، بیش از ۹۰ درصد خرمای خوزستان را تولید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رقیه سلطانی با اشاره به جایگاه استان در تولید خرما، گفت: بر اساس آخرین آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، خوزستان با داشتن ۴۱ هزار هکتار نخلستان و تولید بیش از ۴۰۰ هزار تن انواع خرما، خارک و رطب، از نظر سطح زیرکشت بعد از استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس در مقام چهارم کشور قرار دارد، ولی از نظر تولید در مقام دوم و پس از استان فارس قرار میگیرد.
وی با اشاره به عملکرد نخلستانهای استان، افزود: میانگین عملکرد نخلستانهای خوزستان از میانگین عملکرد تولید خرما در کشور و دنیا که در حدود ۷ تن است، بیشتر بوده و در سال ۱۴۰۳ به عدد ۱۰ تن در هکتار رسیده است.
سلطانی با بیان اینکه شهرستانهای آبادان، خرمشهر، شادگان، کارون، ماهشهر و بهبهان بیش از ۹۰ درصد خرمای استان را تولید میکنند، ادامه داد: ارقام تولیدکننده خارک و رطب شامل حلاوی، استعمران، برحی، بریم و یوزی قرمز است و عمده خارک و رطب تولیدی استان از نوع برحی، یوزی و استعمران است. بیشترین حجم خارک و رطب مربوط به رقم برحی و پس از آن استعمران است.
مدیر امور باغات جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به زمان برداشت، گفت: اولین محصول برداشتی از نخلستانهای استان، میوه تازه و شیرین خرما (خارک و رطب) است که از اواخر تیرماه (هفته آخر تیر) با برداشت رقم زودرس حلاوی شروع شده و هماکنون با برداشت خارک و رطب استعمران ادامه دارد.
وی با اشاره به پیشبینی میزان محصول، خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود حدود ۲۵ درصد محصول تولیدی خرمای استان بهصورت خارک و رطب وارد بازارهای مصرف شود.
سلطانی افزود: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی و تأمین آب در سال جاری، پیشبینی افزایش کمیت و کیفیت را برای محصول امسال داریم.
وی گفت: طبق این پیشبینیها، محصول خارک و رطب تازهخوری حدود ۱۰۰ هزار تن خواهد بود و پیشبینی میشود خرمای تولیدی استان از نخلستانها به رکورد ۴۵۰ هزار تن برسد.