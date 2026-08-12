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معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، بر ساماندهی و ملیشدن لیگهای ورزش کارگری، توسعه ورزش همگانی در محیطهای تولید و تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست مشترک محمدهادی عسکری، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، ظرفیتهای همکاری در حوزه جامعه کار و تولید بررسی شد.
محورهای اصلی این نشست شامل توسعه همکاری در زمینههای سلامت، خانواده، فرهنگ کار و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بود.
عسکری در این نشست با اشاره به ظرفیت گسترده صنایع معدنی کشور برای توسعه برنامههای فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت شکلگیری همکاریهایی فراتر از برگزاری مسابقات و برنامههای مناسبتی تأکید کرد و محورهای مشترک میان معاونت فرهنگی و اجتماعی و ایمیدرو را تشریح کرد.
محورهای همکاری در حوزه ورزش کارگری
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، ساماندهی و توسعه لیگهای ملی ورزش کارگری، اتصال مسابقات درونبنگاهی به مسابقات بخشی و ملی، توسعه ورزش همگانی، توجه ویژه به کارگران مشاغل سخت و شیفتی، ورزش بانوان کارگر و خانوادههای کارگری و استفاده مشترک از زیرساختهای ورزشی را از مهمترین زمینههای همکاری مشترک برشمرد.
ورزش کارگری؛ فراتر از مسابقات قهرمانی
عسکری با تأکید بر ضرورت توسعه نگاه سلامتمحور به محیطهای کار گفت: ورزش کارگری نباید صرفاً در قالب مسابقات قهرمانی تعریف شود، بلکه باید به بخشی از سیاست ارتقای سلامت جسمی و روانی، نشاط و کیفیت زندگی کارگران تبدیل شود.
استقبال ایمیدرو از همکاری مشترک
سمیعینژاد نیز در این نشست ضمن استقبال از محورهای مطرحشده، بر ضرورت تقویت همکاری میان ایمیدرو و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد.