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در مسیر بهسازی و ارتقای خدمات درمانی، ۳۰ تخت به ظرفیت بیمارستان خاتم سلماس افزوده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیمارستان ۱۷۰ تختخوابی خاتم سلماس، در مسیر بهسازی و ارتقای خدمات درمانی قرار گرفته است.
این بیمارستان در سال ۱۳۷۳ افتتاح شده و در زمینی به مساحت ۵۴ هزار مترمربع، با ۱۳ هزار مترمربع زیربنا احداث شده است.
حالا طرح توسعه این بیمارستان با هدف افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات در حال اجراست.
رضازاده، نماینده مردم سلماس گفت: اعتبارات خوبی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و امیدواریم با تکمیل آن، خدمات درمانی مطلوبتری به مردم ارائه شود.
در این طرح، بخش VIP ایجاد و ۳۰ ظرفیت درمانی به ظرفیت بیمارستان اضافه خواهد شد.
ارتقای زیرساختهای درمانی در سلماس، با توجه به موقعیت مرزی این شهرستان و همجواری با ترکیه و جمهوری آذربایجان، اهمیت ویژهای دارد.
فتحی، فرماندار سلماس گفت: با افزایش ۳۰ تخت، ظرفیت بیمارستان خاتم افزایش پیدا میکند و خدمات درمانی بیشتری به مردم ارائه خواهد شد.
بیمارستان خاتم سلماس، با اجرای طرح بهسازی و توسعه، یک گام دیگر به سمت افزایش ظرفیت و ارتقای خدمات درمانی منطقه نزدیک میشود.