به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمود سپهر فر سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به تداوم بدون وقفه خرید تضمینی غلات در استان اظهار کرد: از آغاز فصل برداشت تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری و تحویل مراکز خرید دولتی و خصوصی شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در آذربایجان غربی ادامه داد: هم‌زمان با آغاز فصل برداشت، از تیرماه امسال روند تحویل محصول راهبردی گندم در استان آغاز شده است.

سپهر فر افزود: شبکه تعاون روستایی استان با فعال‌سازی ۴۴ مرکز خرید تخصصی، موفق به خرید بخشی از گندم کشاورزان شده و مابقی خرید نیز توسط اداره کل غله، سیلو‌های بخش خصوصی و کارخانجات آرد استان انجام می‌شود.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی یادآور شد: ۷۲ مرکز خرید تخصصی با همکاری اداره کل غله و خدمات بازرگانی و سازمان تعاون روستایی در سراسر استان ساماندهی شده است که بدون هیچ محدودیتی آماده دریافت محصول کشاورزان هستند.

وی با اشاره به نرخ مصوب خرید تضمینی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و تسویه‌حساب با گندم‌کاران بر همین مبنا انجام می‌شود.

سپهر فر بیان داشت: امسال ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص‌یافته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن گندم در استان برداشت شود.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: در سال زراعی جاری در ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع دیم و ۱۰۶ هزار هکتار مزارع آبی استان، گندم کشت شده و باتوجه‌به بارش‌ها، تغذیه مناسب و توصیه‌های کارشناسان، پیش‌بینی می‌کنیم برداشت گندم در این استان فراتر از نیاز باشد و بخشی از گندم مازاد به سایر استان‌ها ارسال شود.

وی همچنین اضافه کرد: سال گذشته در مجموع ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به‌صورت تضمینی در استان خریداری شد که ارزش آن حدود ۹ همت است.