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فناوری تراشهسازی جهان، انویدیا، در حال توسعه خانواده جدیدی از مدلهای هوش مصنوعی به نام Nemotron-۴ است تا با ارائه یک مدل متنباز عظیم با یک هزار میلیارد (یک تریلیون) پارامتر، مستقیماً به رقابت با مدلهای پیشرو شرکت اوپنایآی و آنتروپیک بپردازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، انویدیا در تلاش است تا با عرضه مدلهای متنباز (Open Source)، توازن قدرت در بازار هوش مصنوعی را تغییر دهد. بر اساس گزارش نشریه «اینفورمیشن» و گفتههای منابع داخلی، انتظار میرود بزرگترین مدل از خانواده Nemotron-۴ حداقل یک هزار میلیارد پارامتر داشته باشد که این رقم نشاندهنده قدرت پردازشی و پیچیدگی بسیار بالای این مدل است.
این اقدام انویدیا در حالی صورت میگیرد که بازار مدلهای هوش مصنوعی با چالشهای جدیدی روبهرو شده است؛ از یک سو هزینههای بالای مدلهای بسته و عرضه مدلهای ارزانقیمت چینی، جذابیت مدلهای متنباز را افزایش داده و از سوی دیگر، ظهور حملات هکری خودکار با استفاده از هوش مصنوعی، نیاز به مدلهای باز و قابل نظارت برای تقویت امنیت سایبری را دوچندان کرده است.
اگرچه انویدیا هنوز تاریخ رسمی عرضه Nemotron-۴ را اعلام نکرده، اما گفته میشود که آموزشهای نهایی در حال انجام است و احتمالاً این مدل تا اواخر پاییز سال جاری میلادی آماده بهرهبرداری شود.
«کاری بریسکی»، نایب رئیس بخش هوش مصنوعی مولد در انویدیا، در بیانیهای تأکید کرد که سرمایهگذاری بر روی این پروژه به دلیل باور این شرکت به نیاز هر کشور و سازمان به مدلهای باز پیشرو است تا از این طریق، نوآوریها سرعت گرفته و ایمنی و امنیت دیجیتال در نسلهای آینده تقویت شود.