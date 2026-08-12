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رئیس پلیس راه گیلان گفت :تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، در محور قدیم رشت ـ قزوین و بالعکس از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه، ۲۱ و ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ محمد صالحی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، گفت : با توجه به پیشبینی افزایش سفرها و حجم تردد وسایل نقلیه به مقصد استان گیلان در این ایام، محدودیتهای ترافیکی به منظور ارتقای ایمنی، ایجاد کشش ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور در برخی محورهای ارتباطی استان اعمال میشود.
وی افزود: تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، در محور قدیم رشت ـ قزوین و بالعکس از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه، ۲۱ و ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ ممنوع است.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان گفت : در محور آستارا ـ اردبیل و بالعکس نیز تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ ممنوع است.
سرهنگ صالحی از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی اطلاع پیدا کرده و با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.