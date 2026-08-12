به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان اداره جهاد کشاورزی پس از بررسی انبار گزارش شده و کشف کالا پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

سید حمزه لقمانی افزود: عمومی تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده هشت هزار کیلوگرم برنج تنظیم بازار به ارزش ۴۷۸ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

وی ادامه داد: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا علاوه بر الزام به عرضه و فروش کالا در شبکه رسمی واحد متخلف به پرداخت سه میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.