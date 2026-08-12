رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به رهاسازی پساب تصفیه خانه شرق صدرا در محدوده قره پیری به علت احتمال تأثیرگذاری آن بر قنوات، زمین های کشاورزی و باغ‌های مسیر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود زارعی با اشاره به بازدید میدانی انجام شده از مسیر انتقال پساب تصفیه خانه شرق صدرا به سمت محدوده شهر شیراز، گفت: این بازدید با حضور مسئولان و نمایندگان تامالاختیار دستگاه‌های متولی انجام شد و وضعیت انتقال و رهاسازی پساب در مسیر مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مستندات آزمایش‌های انجام شده بر روی پساب و خروجی‌ها از سوی مجموعه محیط زیست در جلسه ارائه شده است، اظهار کرد: آخرین آزمایش در روز‌های اخیر انجام شده و نتیجه نهایی آن روز‌های آینده به اطلاع مردم شیراز خواهد رسید.

کیفیت نامطلوب پساب برای کشاورزی

زارعی با اشاره به کیفیت پساب ورودی به محدوده شهر شیراز گفت: بر اساس مستندات و گزارش‌های ارائهشده، کیفیت این پساب در سطحی است که استفاده از آن برای تمامی مصارف کشاورزی قابل قبول نیست و باید بر اساس ضوابط و آییننامه‌های مربوطه با آن برخورد شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز تصریح کرد: وقتی امکان استفاده از این پساب برای کشاورزی وجود نداشته باشد، باید برای نحوه دفع و انتقال آن راهکار مشخص و اصولی در نظر گرفته شود.

یکی از راهکار‌های مطرح شده، انتقال پساب به حوزه‌های زیرسطحی از طریق چاه‌های جذبی است که اجرای آن با توجه به هزینه و ملاحظات فنی با دشواری‌های جدی همراه است؛ راهکار دیگر، انتقال پساب به نهر اعظم بهعنوان مسیر رودخان‌های موجود است که آن نیز نیازمند بررسی دقیق شرایط و رفع مشکلات طول مسیر است.

نگرانی از آلودگی قنوات محدوده قره پیری

وی یکی از مهمترین نگرانی‌های مطرح شده در این موضوع را احتمال آلودگی قنوات در محدوده قره پیری تا نهر اعظم اعلام کرد و گفت: مسیر از ابتدا تا انتها مورد بازدید قرار گرفت و در بخش‌هایی از آن مشکلاتی مشاهده شد که نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است؛ در برخی مقاطع نیز پساب میتواند وارد محیط‌های کشاورزی شود که از نظر سلامت، کیفیت محصولات و وضعیت اراضی، موضوعی جدی است.

زارعی با اشاره به تلاقی احتمالی پساب با مسیر قنوات از مبدأ تا محل ظهور قن اظهار کرد: چنین تلاقی‌هایی میتواند بر کیفیت آب قنوات تأثیرگذار باشد و نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد.

وی افزود: در محدوده باغ های واقع در شهر شیراز نیز مسائل و مشکلاتی وجود دارد که باید مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گیرد و محل ورود پساب به نهر اعظم نیز نیازمند تعیین تکلیف است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با بیان اینکه مسائل موجود در این مسیر باید بهصورت دقیق و تفکیکشده تعیین تکلیف شود، گفت: مقرر است موضوع در صورتجلسه به تفکیک محدوده شهر صدرا، محدوده حدفاصل صدرا و شیراز و محدوده داخل شهر شیراز ثبت و برای دستگاه‌های مرتبط تکالیف مشخصی تعیین شود.

انتقاد از آهنگ کند اقدامات

زارعی با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست اجرا گفت: بخشی از اقدامات از قبل انجام شده و برخی موضوعات نیز در دستور کار قرار دارد، اما از نگاه ما حرکت در این زمینه کند است و اهداف مورد نظر هنوز به شکل مطلوب در دسترس نیست.

وی تأکید کرد: مسئله فقط انتقال یک پساب از یک نقطه به نقطه دیگر نیست؛ موضوع، سلامت مردم، حفاظت از منابع آب، جلوگیری از آلودگی قنوات، صیانت از اراضی کشاورزی و باغات و جلوگیری از تبعات زیستمحیطی در محدوده شهر شیراز است و باید با همین نگاه جامع درباره آن تصمیمگیری شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز ابراز امیدواری کرد با مشخص شدن مسئولیت هر یک از دستگاه‌های متولی و پیگیری جدی مصوبات، روند تعیین تکلیف پساب تصفیهخانه شرق صدرا سرعت گرفته و از تداوم مشکلات موجود در محدوده قرهپیری تا نهر اعظم جلوگیری شود.