به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «پرانتز باز» به کارگردانی کیومرث پوراحمد و تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان، در ۲۰ قسمت ۶۰ دقیقه‌ای هر شب ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

این مجموعه تلویزیونی در فضایی اجتماعی و با محوریت زندگی آدم‌های مختلف و با هنرمندی زنده‌یاد اکبر عبدی، طناز طباطبایی، امیررضا وزیری، امیر غفارمنش، رضا کیانیان، مرضیه برومند، مهرانه مهین‌ترابی و ثریا قاسمی روایت می‌شود.

داستان «پرانتز باز» از این قرار است که آقای گلشهر یک مسافرخانه قدیمی را که به ساختمانی متروکه و دورافتاده در گوشه‌ای از شهر تبدیل شده، بازسازی می‌کند و آن را به مهمانخانه‌ای مجلل تبدیل می‌کند و خودش نیز در آن مشغول به کار می‌شود. حضور آدم‌های مختلف در این مهمانخانه، زمینه‌ساز شکل‌گیری داستان‌هایی با مضامین اجتماعی می‌شود.