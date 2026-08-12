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مجموعه تلویزیونی «پرانتز باز» از جمعه ۲۳ مرداد از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «پرانتز باز» به کارگردانی کیومرث پوراحمد و تهیهکنندگی داریوش بابائیان، در ۲۰ قسمت ۶۰ دقیقهای هر شب ساعت ۱۹ پخش میشود.
این مجموعه تلویزیونی در فضایی اجتماعی و با محوریت زندگی آدمهای مختلف و با هنرمندی زندهیاد اکبر عبدی، طناز طباطبایی، امیررضا وزیری، امیر غفارمنش، رضا کیانیان، مرضیه برومند، مهرانه مهینترابی و ثریا قاسمی روایت میشود.
داستان «پرانتز باز» از این قرار است که آقای گلشهر یک مسافرخانه قدیمی را که به ساختمانی متروکه و دورافتاده در گوشهای از شهر تبدیل شده، بازسازی میکند و آن را به مهمانخانهای مجلل تبدیل میکند و خودش نیز در آن مشغول به کار میشود. حضور آدمهای مختلف در این مهمانخانه، زمینهساز شکلگیری داستانهایی با مضامین اجتماعی میشود.