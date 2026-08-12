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معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند از اختصاص ۵۵ میلیارد ریال برای رفع مشکلات و آمادهسازی سینماهای مهر آبادان و نخل خرمشهر و بازگشت این مراکز فرهنگی به چرخه فعالیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،جبار سالمپور در نشست با خبرنگاران گفت: سینماهای مهر آبادان و نخل خرمشهر نزدیک به هفت ماه تعطیل بودند و در این مدت با مشکلات و آسیبهای متعددی مواجه شدند.
وی افزود: در دوره تعطیلی و با آغاز جنگ تحمیلی سوم، کابلهای زیرزمینی برق این سینماها سرقت و پست برق بهطور کامل تخریب شد و سیستمهای سرمایشی نیز آسیب دید.
سالمپور ادامه داد: با پیگیریهای مدیریت توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد اروند و برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاههای مرتبط، فرآیند تأمین اعتبار انجام شده و زمینه اجرای اقدامات لازم برای رفع مشکلات سینماها فراهم شده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر اهمیت حفظ زیرساختهای فرهنگی منطقه گفت: سینما بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی آبادان و خرمشهر است و تلاش میشود این مراکز هرچه سریعتر به چرخه فعالیت بازگردند.
وی افزود: پیگیریها تا بازگشایی کامل سینماهای منطقه ادامه خواهد داشت تا بار دیگر زمینه حضور خانوادهها، اکران آثار فاخر و افزایش نشاط اجتماعی در آبادان و خرمشهر فراهم شود.