معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند از اختصاص ۵۵ میلیارد ریال برای رفع مشکلات و آماده‌سازی سینماهای مهر آبادان و نخل خرمشهر و بازگشت این مراکز فرهنگی به چرخه فعالیت خبر داد.

اختصاص ۵۵ میلیارد ریال برای بازگشت سینماهای آبادان و خرمشهر به چرخه فعالیت

اختصاص ۵۵ میلیارد ریال برای بازگشت سینماهای آبادان و خرمشهر به چرخه فعالیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،جبار سالم‌پور در نشست با خبرنگاران گفت: سینماهای مهر آبادان و نخل خرمشهر نزدیک به هفت ماه تعطیل بودند و در این مدت با مشکلات و آسیب‌های متعددی مواجه شدند.

وی افزود: در دوره تعطیلی و با آغاز جنگ تحمیلی سوم، کابل‌های زیرزمینی برق این سینماها سرقت و پست برق به‌طور کامل تخریب شد و سیستم‌های سرمایشی نیز آسیب دید.

سالم‌پور ادامه داد: با پیگیری‌های مدیریت توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد اروند و برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه‌های مرتبط، فرآیند تأمین اعتبار انجام شده و زمینه اجرای اقدامات لازم برای رفع مشکلات سینماها فراهم شده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر اهمیت حفظ زیرساخت‌های فرهنگی منطقه گفت: سینما بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی آبادان و خرمشهر است و تلاش می‌شود این مراکز هرچه سریع‌تر به چرخه فعالیت بازگردند.

وی افزود: پیگیری‌ها تا بازگشایی کامل سینماهای منطقه ادامه خواهد داشت تا بار دیگر زمینه حضور خانواده‌ها، اکران آثار فاخر و افزایش نشاط اجتماعی در آبادان و خرمشهر فراهم شود.