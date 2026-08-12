رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان از اجرای بخشی از احکام جایگزین حبس در قالب کمک به نیازمندان، توزیع لوازم تحریر و کاشت نهال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان با اشاره به نقش مجازات‌های جایگزین حبس در کاهش آسیب‌های اجتماعی و اصلاح محکومان گفت: سیاست دستگاه قضا بر این است که در جرایم قابل اصلاح، به جای سپردن محکوم به زندان، از ظرفیت‌های اجتماعی و سازنده استفاده شود تا هم محکوم رفتار خود را اصلاح کند و هم جامعه از ثمرات این اصلاح بهره‌مند شود.

رضا دلفانی افزود: محکومان بر اساس رأی صادره، مکلف به انجام اقدامات عام المنفعه در سطح شهر شدند و در همین راستا، ۲۲۵ بسته کمک معیشتی بین خانواده‌های کم بضاعت توزیع و ۲ هزار و ۴۹۸ بسته لوازم تحریر بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد تا هیچ دانش آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان با اشاره به اقدامات زیست محیطی در قالب این احکام خاطرنشان کرد: محکومان با مشارکت در زیباسازی فضای سبز و کاشت ۳۰۰ اصله نهال، هم در حفظ محیط زیست سهم خود را ایفا کردند و هم حس مسئولیت پذیری اجتماعی در آنان تقویت شد.

وی همچنین از تهیه و توزیع ۵۰ بسته سرگرمی ویژه کودکان نیازمند خبر داد و گفت: این اقدامات تنها بخشی از احکام جایگزین حبس صادره از سوی دادگستری خرم آباد است و نشان دهنده ظرفیت بالای این مجازات‌ها در خدمت رسانی به مردم و اصلاح محکومان است.

دلفانی در پایان تصریح کرد: دادگستری لرستان در کنار برخورد قاطع با مجرمان حرفه‌ای و خطرناک، برای جرایم قابل اصلاح از ظرفیت‌های تربیتی و اجتماعی بهره خواهد گرفت.