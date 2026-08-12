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معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه گفت: خیابانها باید با قوت و با مشارکت آحاد مردم همچنان کانون وحدت و پشتیبان جبهه مقاومت باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «حسین معروفی» معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادواره شهدای شاهدیه استان یزد با بیان اینکه شهیدان درس استقامت، مقاومت و ایستادگی را به ما آموختند افزود: هر امت و ملتی که مقاومت کند، صاحب عزت و شرف میشود و هر ملتی که مقاومت نکند دشمن او را ذلیل میکند.
وی افزود: ملت ایران با تأسی از شهیدانش، راه عزت را انتخاب کرده و امروز در دنیا متمایز است و به برکت انقلاب اسلامی، هدایت الهی و رهبری امام عظیمالشأن و امروز حضرت آیتالله خامنهای، استقامت ملت بزرگ ایران، آمادگی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی فداکار و بسیج مستضعفین، ملت ایران را به ملتی هوشمند تبدیل کرده است.
معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مروری بر توطئههای دشمن علیه ملت ایران گفت: در سال ۸۸ انقلاب اسلامی را به لبه پرتگاه بردند، اما ملت با تولید نوعی دیگر دست رد به سینه بیگانگان زد و ثابت کرد اگر نخبگان کوتاه بیایند، ملت مستقیماً به امام خود متصل میشود و اجازه نمیدهد کربلا تکرار شود.
سردار معروفی افزود: در سالهای ۹۶ و ۹۷ دشمن شکست خورد و در سال ۹۸ با بهانه بنزین و بیتدبیری، دشمن فکر کرد میتواند جبهه مقاومت را خاموش کند و حاج قاسم سلیمانی ما را شهید کرد، اما ۲۵ میلیون نفر در زیر پیکر مطهرش جمع شدند و قاسم سلیمانی ظهور کرد و در سال ۱۴۰۱ با جنگ ترکیبی باز هم ملت دست رد به سینه دشمن زد و در سال ۱۴۰۲ در سالگرد آن فتنه حتی یک نفر هم در خیابان برای آنها سینه نزد.
وی با نقل فرمایش امام علی (ع) خاطرنشان کرد: ملت ایران در مقایسه با دوران صدر اسلام بهتر از ائمه معصوم (ع) اطاعت کرده است و در طول تاریخ، امتها نافرمانی کردند و امامان را تنها گذاشتند، اما ملت ایران در هشت سال جنگ، ۱۸۸ هزار شهید داد و نگذاشت پای دشمن به سرزمین مقدس برسد.
این یادگار دفاع مقدس گفت: شما ثابت کردید که اگر در احد، صفین یا کربلا بودید تاریخ را تغییر میدادید و ما ملت شهادتیم و پیرو امام حسین (ع) هستیم و ائتلاف خبیثان عالم نمیتواند روی محاسبه و ذائقه ملت ایران اثر بگذارد، چون این ملت ملت عاشورا و شهادت است و شکست و بنبست ندارد.
سردار معروفی با تاکید بر اینکه دشمن و دشمنان ملت ایران نه قابل اطمیناناند، نه قابل اعتماد و نه قابل پیشبینی گفت: دشمن منطقهای و فرامنطقهای ملت ایران آمریکاست که خود را ابرقدرت میداند و رژیم جعلی هم سنگر آمریکاست و بقیه عددی نیستند که تهدید ملت ایران باشند.
وی با بیان اینکه ما سر جنگ با ابرقدرت و ارتش اول دنیا داریم افزود: این جنگ، جنگ خیر و شر و حق و باطل است و هیچوقت در طول ۴۸ سال دشمن ما اینقدر خوار و ذلیل نبوده و هیچوقت جمهوری اسلامی اینقدر عزیز و بزرگ نبوده است.