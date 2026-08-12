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نوجوانی در رودخانه زایندهرود در محدوده روستای چمطاق زیر پل چمطاق شهرستان لنجان غرق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عابدی مسئول روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان گفت: حادثه غرقشدگی در رودخانه زایندهرود ساعت ۰۹:۵۲ امروز به مرکز ارتباطات اورژانس استان گزارش شد.
عابدی افزود: این حادثه در شهرستان لنجان روستای چمطاق زیر پل چمطاق رخ داد که بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به محل اعزام شد.
وی گفت: بررسیهای اولیه نشان داد در این حادثه نوجوان ۱۷ ساله دچار غرقشدگی شده است و با وجود اعزام سریع نیروهای اورژانس به محل حادثه این حادثه به فوت وی منجر شد.