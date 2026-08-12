بازرس و کارشناس ارشد اتحادیه تعمیرکاران خودرو استان البرز در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم»، ضمن هشدار نسبت به فعالیت امدادخودرو‌های بدون مجوز و تعمیرگاه‌های بدون پروانه، بر لزوم هوشیاری شهروندان هنگام دریافت خدمات سیار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، محمدرضا عاطفی، بازرس و کارشناس ارشد اتحادیه تعمیرکاران خودرو استان البرز، با حضور در برنامه «نگاه مردم» شبکه استانی صدا و سیمای البرز، به بررسی ابعاد مختلف خدمات‌رسانی در حوزه خودرو پرداخت و وضعیت امدادرسانی جاده‌ای و شهری را زیر ذره‌بین قرار داد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تفکیک وظایف در حوزه خدمات سیار خودرو، اظهار داشت: در بحث امدادخودرو، ما با دو گروه مواجه هستیم؛ گروهی که با یدک‌کش‌ها صرفاً وظیفه حمل و جابه‌جایی خودرو را بر عهده دارند و گروه دیگر، نیرو‌های امدادگر و متخصصی هستند که برای رفع نقص فنی به محل اعزام می‌شوند. بدیهی است که حضور یک نیروی متخصص می‌تواند کار و مشکل شهروندان را به درستی و در کمترین زمان به سرانجام برساند.

بازرس اتحادیه تعمیرکاران خودرو البرز در ادامه به معضل نیرو‌های امدادی غیرمجاز اشاره کرد و افزود: نیرو‌های غیرمجاز، افرادی هستند که تحت پوشش هیچ‌گونه دستگاه نظارتی و قانونی فعالیت نمی‌کنند. شهروندان باید بدانند که یک خودروی امدادی استاندارد، مجاز و قابل اعتماد، دارای علائم مشخصی از جمله چراغ گردان است، در حالی که اکثر نیرو‌های غیرمجاز بدون تجهیزات کافی و چراغ گردان هستند.

عاطفی با تشریح فرآیند درخواست امداد توسط رانندگان بیان کرد: زمانی که خودروی یک شهروند در مسیر دچار نقص فنی می‌شود، راننده برای دریافت خدمات با پلیس ۱۱۰ یا شرکت‌های خصوصی امدادخودرو تماس می‌گیرد تا خودرویش را به یک تعمیرگاه منتقل کنند. اما در این میان سوال اساسی اینجاست که این خودرو دقیقاً به چه تعمیرگاهی برده می‌شود؟

وی با حضور در برنامه زنده نگاه مردم تصریح کرد: معمولاً در زمان خرابی خودرو، مالک تمایل دارد ماشین خود را به تعمیرگاهی بسپارد که در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم را انجام دهد. در همین شرایط اضطراری است که متأسفانه مشاهده می‌شود خودرو به تعمیرگاه‌هایی منتقل می‌گردد که فاقد جواز کسب معتبر بوده و هیچ‌گونه نرخ‌نامه مصوبی برای ارائه خدمات خود ندارند.

کارشناس ارشد اتحادیه تعمیرکاران خودرو البرز با تأکید بر نقش نظارتی این اتحادیه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، کارشناسی‌ها و بازرسی‌های لازم و مستمر از طرف اتحادیه بر عملکرد تعمیرگاه‌ها صورت می‌گیرد تا تخلفات به حداقل برسد.

عاطفی همچنین به اهمیت مهارت نیرو‌های اعزامی در کاهش هزینه‌های مردم اشاره کرد و به مجری نگاه مردم گفت: یک نیروی امدادخودرو، در صورت داشتن آگاهی، تخصص و تبحر لازم، باید بتواند در همان محل توقف، مشکل فنی خودرو را شناسایی و مرتفع کند تا دیگر نیازی به انتقال ماشین با یدک‌کش به تعمیرگاه و تحمیل هزینه‌های اضافی نباشد.

وی در پایان به مشکلات صنفی و اقتصادی تعمیرکاران در سال جاری پرداخت و اذعان داشت: امسال پایش‌ها و بررسی‌های دقیقی از وضعیت هزینه‌های این صنف انجام شده است. متأسفانه افزایش چشمگیر اجاره‌بهای تعمیرگاه‌ها، بالا رفتن هزینه‌های قطعات خودرو و همچنین افزایش حقوق کارگران در شرایط اقتصادی کنونی، مشکلات و فشار‌های مضاعفی را برای فعالان زحمتکش این صنف ایجاد کرده است.