دبیر جشنواره ادبی خاتم گفت: اختتامیه این جشنواره شهریور ماه برگزار می‌شود و همزمان فراخوان دوازدهمین دوره این جشنواره به صورت بین المللی منتشر خواهد شد.

علی اکبر اشعری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: ۲۵۰ اثر به دبیرخانه دوره یازدهم ارسال شده است.

وی گفت: امسال به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص) تصمیم داریم نوآوری‌های این جشنواره را افزایش دهیم که یکی از آنها ارتباط با حلقه‌های خارج از کشور و نویسندگان و ادیبان آن سوی مرز‌ها است.

جشنواره ادبی خاتم به معرفی کتاب‌های داستان و رمان در زمینه پیامبر اکرم (ٌص) می‌پردازد.

این جشنواره در یک سال گذشته، کارگاه‌هایی ادبی با حضور نویسندگانی از جمله محمدرضا سرشار و محمدرضا شرفی خبوشان برگزار کرده است که داستان‌هایی متناسب با خاتم پیامبران نوشته و ترویج شود.