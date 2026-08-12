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وزیر جهاد کشاورزی به دعوت وزیر زراعت، آبیاری و دامپروری افغانستان وارد کابل شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ غلامرضا نوری قزلجه در بدو ورود در فرودگاه کابل در جمع خبرنگاران با تسلیت سالروز رحلت نبی مکرم اسلام از اهدافش از سفر سه روزه به افغانستان گفت: با مقامات و تعدادی از وزرای افغانستان دیدارهایی خواهم داشت و از نخستین نمایشگاه زراعت و دامپروری افغانستان هم بازدیدی خواهم کرد.
وی افزود: از آنجا که بنده مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان هستم در همین ارتباط هم با مسئولان مرتبط در افغانستان دیدارهایی خواهیم داشت.
آقای نوری قزلجه به اشتراکات میان دو ملت ایران و افغانستان و روابط دوستانه و صمیمانه مسئولان دو کشور اشاره کرد و گفت: مسئولان کشور افغانستان در ارتباط با حملات ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان که در چند ماه اخیر صورت گرفته است مواضع بسیار ارزشمندی داشتند و اشتراکات تاریخی، مذهبی و زبانی میتواند موجب تعمیق هرچه بیشتر روابط دو کشور شود.
وزیر جهاد کشاورزی به علاقه میان دو ملت هم اشاره کرد و افزود: همین عامل میتواند موجب ارتباط و روابط بیشتر شود که سرمایهای برای توسعه و تعمیق همه موارد در حوزههای مختلف از جمله حوزه کشاورزی، زراعت و دامپروری است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما علاقمندیم در حوزه اشتغال، صادرات و امنیت غذایی همکاریهای نزدیکی با کشور دوست و همسایه و مسلمان افغانستان داشته باشیم.
وی تصریح کرد: جمعیت جوان افغانستان و استعدادهای طبیعی و خدادادی که در این کشور وجود دارد زمینههای ارتباط میان دو کشور را بیشتر میکند و ما به عنوان دوست و همسایه در کنار مردم افغانستان هستیم و تا آنجا که لازم باشد در حوزههای مختلف از جمله سرمایهگذاری، آموزش و تبادل هیئتها و توسعه تجارت و روابط اقتصادی تلاش خواهیم کرد.