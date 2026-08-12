به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مُهر گفت: مرکز معارف اسلام ناب با هدف تربیت نسلی از نیرو‌های فرهنگی و اجتماعی که هم مبانی فکری و معرفتی را به درستی بشناسند و هم مهارت کنشگری، تبیین و حضور مؤثر در میدان را داشته باشد در این شهرستان به بهره برداری رسید.

حجت‌الاسلام عبدالعظیم ارودا افزود: سرفصل‌های آموزشی مرکز شامل مبانی فکری و معرفتی، معارف توحیدی، ولایی، معنوی و انقلابی، رسالت الهی، مهارت‌های جهاد علمی و فرهنگی و جریان‌شناسی فکری و فرهنگی است.

شهرستان مُهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.