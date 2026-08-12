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مرکز "معارف اسلام ناب" با هدف تبیین مبانی فکری در شهرستان مُهر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مُهر گفت: مرکز معارف اسلام ناب با هدف تربیت نسلی از نیروهای فرهنگی و اجتماعی که هم مبانی فکری و معرفتی را به درستی بشناسند و هم مهارت کنشگری، تبیین و حضور مؤثر در میدان را داشته باشد در این شهرستان به بهره برداری رسید.
حجتالاسلام عبدالعظیم ارودا افزود: سرفصلهای آموزشی مرکز شامل مبانی فکری و معرفتی، معارف توحیدی، ولایی، معنوی و انقلابی، رسالت الهی، مهارتهای جهاد علمی و فرهنگی و جریانشناسی فکری و فرهنگی است.
شهرستان مُهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.