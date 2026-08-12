امام جمعه یزد با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه تفکر و تعقل در نسل جوان گفت: نخبگان باید علاوه بر بهره‌گیری از دانش موجود، به تولید علم و ارائه راهکار برای حل مسائل کشور بپردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت‌الله ناصری، در دیدار با رئیس و اعضای بنیاد نخبگان استان یزد، با اشاره به تلاش‌های رهبر شهید انقلاب برای تقویت ایران در عرصه‌های مختلف، گفت: یکی از میراث‌های عظیم ایشان، اهتمام جدی به قدرتمند شدن ایران و جهان اسلام در عرصه‌های علمی، فناوری و نظامی بود.

وی افزود: اگر رهبر شهید انقلاب از سال‌ها پیش بر تقویت علمی و نظامی کشور تأکید نداشتند، معلوم نبود امروز بتوانیم با این اقتدار در برابر دشمنان ایستادگی کنیم؛ چراکه ایشان شب و روز در اندیشه قوی ساختن ایران بودند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب دارای نگاه بلند، برنامه‌ریزی دقیق و رویکردی مبتنی بر علم و دانش بودند، اظهار کرد: ایشان با تقویت روحیه شجاعت و جسارت در نیروها، زمینه اقتدار کشور را در عرصه‌های علمی و نظامی فراهم کردند و در شرایط سخت، انقلاب اسلامی را حفظ و هدایت کردند.

آیت‌الله ناصری، ایجاد وحدت و یکپارچگی میان مردم، جبران کوتاهی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و هیئت‌های اندیشه‌ورز و توجه به اقتصاد مقاومتی را از دیگر اقدامات مهم رهبر شهید انقلاب عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات، اندیشیدن و ایجاد تفکر در جامعه است و ایشان همواره بر ضرورت تولید علم تأکید داشتند.

وی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) درباره برانگیختن گنجینه‌های عقل انسان‌ها، تصریح کرد: راه علاج مشکلات کشور را باید پیدا کنیم؛ پیامبران الهی آمدند تا عقول مردم را شکوفا کنند و امروز نیز نخبگان باید در کنار بهره‌گیری از دستاورد‌ها و مقالات علمی دیگران، خود به تولید علم و دانش بپردازند.

امام جمعه یزد ادامه داد: تولید علم و حل مسائل کشور زمانی محقق می‌شود که تفکر در جامعه نهادینه شود. باید از دوران کودکی، روحیه فکر کردن و اندیشیدن را در دانش‌آموزان ایجاد کنیم و از سطحی‌نگری پرهیز شود.

وی «تدین، تفکر و تعقل» را از اصول مهم تحول جامعه دانست و گفت: بنیاد نخبگان باید به این اصول توجه ویژه داشته باشد و نخستین گام، ارتقای سطح فکری و قدرت تحلیل نسل آینده است.

آیت‌الله ناصری تأکید کرد: باید جوانانی متفکر تربیت کنیم که با توکل و اعتماد به خداوند و با بهره‌گیری از قدرت تفکر بتوانند مشکلات کشور را شناسایی و برای آنها راهکار پیدا کنند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان در حل مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: در حوزه اقتصاد به تفکر و ایده‌های جدید نیاز داریم و بسیاری از مشکلات اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان قابل حل است.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه کشاورزی و خودکفایی، افزود: در زمینه کشاورزی و دستیابی به خودکفایی نیز می‌توان با استفاده از تفکر، ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و هیئت‌های اندیشه‌ورز، بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ میراث علمی و فرهنگی گذشتگان و تقویت توانمندی‌های کشور، خاطرنشان کرد: برای حفظ میراث گذشتگان، تقویت کشور و مقابله با اهداف دشمنان، باید در مسیر تقویت تفکر، اندیشه و قدرت تحلیل در جامعه تلاش بیشتری صورت گیرد.

آیت‌الله ناصری در پایان بر ضرورت توجه جدی به شناسایی و حمایت از نخبگان تأکید کرد و گفت: باید برای جذب نیرو‌های نخبه تلاش کنیم و پس از جذب، برای حفظ آنها و رفع مشکلات و موانع پیش رویشان برنامه‌ریزی داشته باشیم و در مرحله بعد، این نیرو‌های نخبه را به صنایع، کارخانه‌ها و مجموعه‌های تولیدی متصل کنیم تا ظرفیت علمی آنان در مسیر حل مسائل و پیشرفت کشور به کار گرفته شود.