به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رضا خورشیدی گفت: از عصر پنجشنبه تا دوشنبه هفته آینده در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید و در مناطق جنوبی غربی و تا حدی مرکزی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین از عصر امروز تا پایان پنجشنبه در دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها مه‌آلودگی گاهی وزش باد شدید موقتی و بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات بالادست و قله‌ها مه آلودگی، در بعضی ساعات بارش باران و احتمال رگبار برف، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی و رعد و برق، احتمال طوفان و بارش تگرگ و صاعقه وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: در این مدت از شهروندان می‌خواهیم از اطراق در ارتفاعات و مناطق کوهستانی خودداری کنند و مراقب سقوط اجسام باشند.

به گفته وی، آسمان تهران روز چهارشنبه صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد، در بعد از ظهر وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و در روز پنج شنبه نیز آسمان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد، در بعد از ظهر وزش باد شدید، با احتمال رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.