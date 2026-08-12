مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان : تعلیق موقت کالابرگ افرادی که بر اساس داده‌های دستگاه‌های متولی غیرمقیم شناخته شده‌اند، به معنای حذف قطعی یارانه و کالابرگ نیست و مشمولان تا پایان شهریور برای احراز سکونت فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مجتبی ظفری‌پور افزود: افرادی که در داخل کشور حضور دارند اما پیامک تعلیق کالابرگ دریافت کرده‌اند، می‌توانند با اصلاح و تأیید اطلاعات سکونت و انجام مراحل احراز، خدمات کالابرگ و یارانه خود را دوباره فعال کنند.

وی گفت: از ۲۱ مرداد، استعلام وضعیت افراد مشمول از طریق کد دستوری ۵۰۰۱۴۶۳# و سامانه hemayat.sfara.ir امکان‌پذیر است.

ظفری‌پور ادامه داد: پس از استعلام، سرپرست خانوار باید آدرس محل سکونت را در سامانه املاک و اسکان تأیید یا به‌روزرسانی کند و فردی که نامش در پیامک درج شده است، شخصاً به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کند.

وی تأکید کرد: همراه داشتن کارت ملی برای افراد بالای ۱۵ سال و شناسنامه برای افراد زیر ۱۵ سال الزامی است و احراز سکونت از طریق اثر انگشت الکترونیکی و تطبیق چهره انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: مهلت مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت تا پایان شهریور ۱۴۰۵ است و پس از تأیید نهایی اطلاعات، کالابرگ افراد واجد شرایط فعال و معوقه مردادماه در دوره بعد پرداخت خواهد شد.