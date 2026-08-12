پخش زنده
امروز: -
بیش از ۱۵ هزار زائر رضوی همزمان با دهه پایانی ماه صفر در بوستان بزرگ غدیر مشهد ساکن شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهدگفت: در این ایام، ضمن جانمایی و اسکان زائران پیاده حضرت علیبنموسیالرضا (ع)، بیش از ۳۲۰۰ خودرو در بوستان بزرگ غدیر پذیرش و پارک شده و بیش از ۳۵۰۰ چادر برای اقامت زائران برپا شده است.
مصطفی شریف،افزود: همچنین بیش از ۱۷۰ کانکس اقامتی در اختیار زائران قرار گرفته و تمامی ظرفیتهای بوستان بزرگ غدیر برای میزبانی شایسته از زائران، بهویژه در ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، به کار گرفته شده است.
شریف تأکید کرد: هدف مجموعه، فراهم کردن محیطی آرام و مناسب برای اقامت و خدمترسانی شایسته به زائرانی است که در دهه پایانی ماه صفر به مشهد مقدس مشرف شدهاند.