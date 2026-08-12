سرمایه گذاری تراکتورسازی برای تولید ۱۹ هزار مگاوات ساعت برق در سال
مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: این گروه صنعتی برای تامین برق و توسعه صنعتی خود بیش از هفت هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده تا ۱۹ هزار مگاوات ساعت برق در سال تولید کند و ضمن کمک به وضعیت انرژی کشور برق مورد نیاز خود را تامین کند.
وی تاکید کرد:برق سبز در خدمت صنعت گام بلند تراکتورسازی برای تولید پایدار با انرژی خورشیدی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی، با سرمایهگذاری هفت هزار و ۲۳۰ میلیارد ریالی در تبریز آماده بهرهبرداری است.
وحیدزاده ادامه داد: این نیروگاه در ادامه توانایی تولید سالانه ۱۹ هزار مگاواتساعت برق را دارد که حدود ۱۰ درصد از برق مورد نیاز گروه تراکتورسازی ایران را تامین کرده و نقش موثری در کاهش ناترازی انرژی، جلوگیری از توقفات و پایداری تولید و توسعه انرژیهای پاک خواهد داشت.
وی از اتمام مراحل خطوط رنگ پیشرفته تراکتورسازی تبریز خبر داد و افزود: خطوط رنگ پیشرفته تراکتورسازی؛ گام بلند در ارتقای کیفیت و بهرهوری تولید خطوط رنگ پودری و مایع جدید گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز با سرمایهگذاری سه هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: این طرح توان عملیات رنگآمیزی قطعات مورد نیاز ۵۰ هزار دستگاه تراکتور را فراهم میکند.
وی یادآور شد: کاهش ۴۰ درصدی مصرف رنگ، افزایش ۶۰ درصدی بهرهوری، بازیافت ۹۸ درصدی ضایعات رنگ، ارتقای کیفیت محصولات، کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و افزایش سلامت نیروی انسانی از مهمترین دستاوردهای این طرح عنوان شده است.
وحیدزاده همچنین از آماده سازی طرحهای حمایت از محیط زیست و صنعت سبز خبر داد و اظهار کرد: ظرفیت تولید قطعات ریختهگری به روش لاستفوم در کشور سالانه هشت هزار تن افزایش مییابد کاهش ضایعات به کمتر از یک درصد و ارتقای شاخصهای زیست محیطی و بهره وری تولید خط دوم تولید لاستفوم در شرکت ریختهگری گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با سرمایه گذاری ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به زودی به بهرهبرداری میرسد.
وی توضیح داد: کاهش ضایعات به کمتر از یک درصد، بهبود جنبههای زیست محیطی به جهت نداشتن دور ریز ماسه و استفاده از ماسههای قالب گیری، بدون افزودنی، افزایش بهره وری و کیفیت تولید از مزیتهای این خط تولید عنوان شده است.
وی یادآور شد: ایران و به تبع آن شرکت ریخته گری تراکتورسازی از کشورهای دارای تکنولوژی تولید به روش لاست فوم در سطح دنیا محسوب میشوند و بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته بهزودی شاهد بهرهبرداری رسمی از خط دوم تولید قطعات ریختهگری به روش لاست فوم خواهیم بود.