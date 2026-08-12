به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرتضی محرم خانی در خصوص آمار آخرین فعالیت بنیاد علوی در بازسازی مراکز تولیدی آسیب دیده در دفاع مقدس سوم در غرب استان تهران گفت: بنیاد علوی در غرب استان تهران در راستای اجرای مأموریت خود برای حمایت از تولید، اشتغال و تقویت تاب‌آوری اقتصادی، موفق شد طی اجرای طرح احیای واحد‌های آسیب‌دیده ناشی از دفاع مقدس سوم، حدود ۹۵ واحد تولیدی و اقتصادی را به چرخه فعالیت بازگرداند.

این طرح با هدف بازگرداندن واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید، حفظ اشتغال، حمایت از تولید ملی و کاهش آثار اقتصادی ناشی از جنگ در شهرستان‌های بهارستان، رباط‌کریم و شهرقدس اجرا شد.

وی افزود: بر اساس گزارش عملکرد این طرح، از مجموع ۹۵ واحد احیاشده، ۶۰ واحد در شهرستان بهارستان، ۳۰ واحد در شهرستان رباط کریم و ۵ واحد در شهرستان شهرقدس قرار داشته‌اند که پس از انجام اقدامات حمایتی و رفع موانع، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

محرم خانی گفت:در فرآیند اجرای این طرح، مجری و شبکه تسهیل‌گری بنیاد علوی با انجام شناسایی و ارزیابی واحد‌های آسیب‌دیده، بازدید‌های میدانی، بررسی مسائل و نیاز‌های واحدها، تأمین و پیگیری حمایت‌های لازم، رفع موانع تولید، ثبت اطلاعات در سامانه و نظارت بر روند احیا، زمینه بازگشت این واحد‌ها به چرخه فعالیت اقتصادی را فراهم کردند.

اجرای این طرح علاوه بر حفظ و تثبیت اشتغال موجود، نقش مؤثری در رونق تولید، افزایش تاب‌آوری واحد‌های اقتصادی، تقویت زنجیره ارزش تولید و حمایت از اقتصاد محلی داشته است.

مجری بنیاد علوی در استان تهران بنیاد افزود: استمرار این رویکرد، حمایت از واحد‌های تولیدی و کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده همچنان در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهد شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه توسعه تولید، حفظ فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد مناطق هدف بیش از پیش فراهم شود.

­وی در پایان یاداور شد؛ صاحبان کسب وکار‌های اقتصادی آسیب دیده‌ای که تا کنون از حمایت های­بنیاد علوی استفاده نکرده‌اند می‌توانند با مراجعه به فرمانداری‌ها و ثبت درخواست ازاین خدمات بهره‌مند شوند. ­