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مجری بنیاد علوی در استان تهران از احیای ۹۵ واحد تولیدی و اقتصادی آسیبدیده ناشی در دفاع مقدس سوم در غرب استان تهران باحمایت این بنیاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرتضی محرم خانی در خصوص آمار آخرین فعالیت بنیاد علوی در بازسازی مراکز تولیدی آسیب دیده در دفاع مقدس سوم در غرب استان تهران گفت: بنیاد علوی در غرب استان تهران در راستای اجرای مأموریت خود برای حمایت از تولید، اشتغال و تقویت تابآوری اقتصادی، موفق شد طی اجرای طرح احیای واحدهای آسیبدیده ناشی از دفاع مقدس سوم، حدود ۹۵ واحد تولیدی و اقتصادی را به چرخه فعالیت بازگرداند.
این طرح با هدف بازگرداندن واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید، حفظ اشتغال، حمایت از تولید ملی و کاهش آثار اقتصادی ناشی از جنگ در شهرستانهای بهارستان، رباطکریم و شهرقدس اجرا شد.
وی افزود: بر اساس گزارش عملکرد این طرح، از مجموع ۹۵ واحد احیاشده، ۶۰ واحد در شهرستان بهارستان، ۳۰ واحد در شهرستان رباط کریم و ۵ واحد در شهرستان شهرقدس قرار داشتهاند که پس از انجام اقدامات حمایتی و رفع موانع، فعالیت خود را از سر گرفتهاند.
محرم خانی گفت:در فرآیند اجرای این طرح، مجری و شبکه تسهیلگری بنیاد علوی با انجام شناسایی و ارزیابی واحدهای آسیبدیده، بازدیدهای میدانی، بررسی مسائل و نیازهای واحدها، تأمین و پیگیری حمایتهای لازم، رفع موانع تولید، ثبت اطلاعات در سامانه و نظارت بر روند احیا، زمینه بازگشت این واحدها به چرخه فعالیت اقتصادی را فراهم کردند.
اجرای این طرح علاوه بر حفظ و تثبیت اشتغال موجود، نقش مؤثری در رونق تولید، افزایش تابآوری واحدهای اقتصادی، تقویت زنجیره ارزش تولید و حمایت از اقتصاد محلی داشته است.
مجری بنیاد علوی در استان تهران بنیاد افزود: استمرار این رویکرد، حمایت از واحدهای تولیدی و کسبوکارهای آسیبدیده همچنان در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهد شد با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، زمینه توسعه تولید، حفظ فرصتهای شغلی و تقویت اقتصاد مناطق هدف بیش از پیش فراهم شود.
وی در پایان یاداور شد؛ صاحبان کسب وکارهای اقتصادی آسیب دیدهای که تا کنون از حمایت هایبنیاد علوی استفاده نکردهاند میتوانند با مراجعه به فرمانداریها و ثبت درخواست ازاین خدمات بهرهمند شوند.