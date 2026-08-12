هوای اصفهان در شرایط قابل قبول است و چهار ایستگاه جدید هم وارد مدار پایش برخط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با میانگین عدد ۷۳ AQI در شرایط قابل قبول است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۴، انقلاب ۷۷، پارک زمزم و زینبیه ۵۸، دانشگاه صنعتی و خیابان رودکی ۷۵، علوم پزشکی اصفهان و فرشادی ۶۵، رهنان ۹۸، فیض ۶۶، کاوه ۶۸، کردآباد ۶۱، شهرک منتظری ۶۳ و میرزا طاهر ۷۴ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه سپاهان‌شهر با عدد ۱۰۸ و ولدان ۱۰۵ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا در ایستگاه دهستان قهاب در محور شرق اصفهان با عدد ۱۵۶ AQI ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

ایستگاه‌های محمود آباد شهرک منتظری، علوم پزشکی اصفهان، محور شرق اصفهان دهستان قهاب و بهارستان غربی در هفته‌های اخیر وارد مدار پایش برخط هوای شهر اصفهان قرار گرفته‌اند.

شاخص کیفی هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.