رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد از آغاز عملیات اجرایی طرح جمع‌آوری تابلو‌های نازیبا و غیر استاندارد و زیباسازی معابر شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،مصطفی جعفری گفت: برای اجرای برنامه‌های مدیریت شهری برای بهبود منظر عمومی و حذف آلودگی‌های بصری، عملیات جمع‌آوری تابلو‌های نازیبا، فرسوده و غیراستاندارد در سطح شهر شهرکرد آغاز شده است.

وی با اشاره به اقدامات اولیه انجام شده در این حوزه افزود: در مرحله نخست این طرح، تعداد قابل‌توجهی از تابلو‌های تبلیغاتی و سازه‌هایی که سیمای بصری شهر را مخدوش کرده بودند، شناسایی و جمع‌آوری شدند تا گام مهمی برای پیرایش شهری برداشته شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد با بیان اینکه این اقدام محدود به مقطع کنونی نیست، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، طرح جمع‌آوری تابلو‌های نازیبا و ساماندهی تبلیغات محیطی به عنوان یکی از اولویت‌های کاری شهرداری تا پایان سال جاری با قوت در تمام نقاط شهر اجرا خواهد شد.

جعفری تأکید کرد: وجود سازه‌های تبلیغاتی بدون ضابطه و تابلو‌های فرسوده، علاوه بر ایجاد ناهنجاری در نمای عمومی، مانع از درک صحیح هویت بصری شهر می‌شود؛ از این رو، این سازمان با همکاری سایر حوزه‌های شهرداری، نسبت به پاکسازی معابر از این عناصر زائد اقدام می‌کند.

وی با دعوت از اصناف و کسبه برای رعایت ضوابط نصب تابلو‌های تبلیغاتی، خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا با اجرای این طرح، ضمن بهبود وضعیت مبلمان شهری، رضایتمندی شهروندان و زیبایی سیمای مرکز استان را ارتقا دهد.