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عملیات اجرایی پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکهای گچساران در دشت لیشتر آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار گچساران در نشست با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرحهای سرمایهگذاری در شهرستان گفت: در حوزههای نفت، انرژی، صنایع و پروژههای مختلف اقتصادی، طرحهای مهمی در حال پیگیری و اجراست
ایوب مقیمی گفت: پیشبینی ما این است که در صورت اجرای کامل طرحهای بزرگ در دست اقدام، ظرفیت ایجاد حداقل ۱۵ هزار فرصت شغلی مستقیم وجود داشته باشد
وی افزود عملیات اجرایی پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکشهای گچساران در دشت لیشتر اغاز شده است
فرماندار گچساران با بیان اینکه حاک برداری در حال انجام است ادامه داد: پیشبینی میشود این پروژه در پیک کاری به حدود شش تا هفت هزار نیروی انسانی نیاز داشته باشد.
وی افزود: یکی دیگر از طرحهای مهم، فعالیت شرکت کشت و صنعت ماهان در زمینه احداث نخلستان است که در سطح حدود هزار و ۵۰۰ هکتار دنبال میشود و هماکنون نیز عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
فرماندار گچساران گفت: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، این طرح بهتنهایی میتواند پس از راهاندازی کامل، زمینه اشتغال مستقیم حدود هزار نفر را فراهم کند.
وی افزود: احداث یاند دوم محور گچساران به دهدشت حدفاصل پل خیراباد تا روستای پادوک به طول ۱۶ کیاومتر با قرارداد اولیه حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال در حال اجراست
فرماندار گچساران همچنین به طرحهای آبرسانی به اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: آبرسانی به ۶۰۰ هکتار از اراضی باباکلان با اعتبار یکهزارو۷۰۰ میلیارد ریال در دست اقدام است و پیشبینی میشود بخش عمده این طرحها تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.وی با اشاره به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در گچساران نیز گفت: عملیات اجرایی دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد رسیده است.
مقیمی با اشاره به اعتبارات شهرستان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال ۱۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای گچساران پیشبینی شده که بخش قابل توجهی از آن به حوزه راه و شهرسازی اختصاص یافته است.