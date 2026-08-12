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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: تصادف پژو پارس و ال نود در محور میاندوآب _ ارومیه ۵ مصدوم و ۱ فوتی برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر تصادف پژو پارس با ال نود در محور میاندواب _ ارومیه (حوالی سهراهی دارلک نرسیده به روستای لج) اعلام و تیم نجاتگران هلالاحمر پایگاه امداد و نجات سهراهی دارلک مهاباد بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
حمید محبوبی افزود: این حادثه ۵ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدومین بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند و فوتی این تصادف به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد.