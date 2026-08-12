تولیدکننده فرش دستباف البرزی، با تأکید بر ظرفیت‌های خلاق و اشتغال‌زایی این صنعت گفت: در حال حاضر ۱۱ هزار بافنده فعال در این حوزه داریم و ۱۸۶۳ نفر نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. بر اساس آمار موجود، در این بخش حدود ۸ هزار و ۹۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، علی سبحانی، تولیدکننده فرش دستباف البرزی با حضور در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به ظرفیت‌های این صنعت گفت: فرش دستباف یکی از صنایع خلاق است که محصولی خاص و غیرتکراری ارائه می‌دهد و می‌تواند فرصت مهمی برای شکل‌گیری اقتصادی پویا و پایدار باشد.

وی با بیان اینکه تولید فرش دستباف صرفاً به کارگاه محدود نمی‌شود، افزود: این حوزه یک زنجیره کامل از عوامل را دربر می‌گیرد و بزرگ‌ترین کارخانه آن در میدان استاندارد کرج مستقر است.

سبحانی در برنامه رهیافت تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد هزینه‌ها مربوط به اجرت بافت و ۲۰ درصد مربوط به مواد و متریال است؛ موضوعی که در صورت توسعه، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار در استان باشد.

این تولیدکننده فرش دستباف با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی این بخش گفت: کمیته فرش تشکیل شده و برای ساماندهی مشاغل خانگی فرش اقدامات خوبی صورت گرفته است. سال گذشته ۹۵ میلیارد تومان سهمیه برای این حوزه در نظر گرفته شد که ۷۵ درصد آن جذب شد.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین چالش فرش دستباف، مسئله فروش است، اظهار داشت: اگر بازار فروش تقویت نشود، چرخه تولید نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ در حالی که ظرفیت تولید در البرز همچنان وجود دارد.

سبحانی به مخاطبان برنامه رهیافت افزود: در حال حاضر ۱۱ هزار بافنده فعال در این حوزه داریم و ۱۸۶۳ نفر نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. بر اساس آمار موجود، در این بخش حدود ۸ هزار و ۹۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی در برنامه زنده رهیافت ادامه داد: همچنین حدود ۶ هزار بافنده در منازل خود به تولید مشغول هستند و این نشان می‌دهد که فرش دستباف می‌تواند نقش مهمی در اشتغال خانگی و معیشت خانواده‌ها ایفا کند.

این تولیدکننده البرزی با اشاره به کاهش متراژ تولید گفت: در بخش تولید با افت مواجه بوده‌ایم که بخشی از آن به موضوع صادرات بازمی‌گردد. از سوی دیگر، بازار داخلی به دلیل لوکس بودن این فرش‌ها محدودتر شده است.

سبحانی به مجری رادیو البرز بیان کرد: یک‌سوم دار‌های فرش در منازل قرار دارد و برای بهره‌گیری بهتر از این ظرفیت، به فرهنگ‌سازی نیاز داریم تا تولیدکنندگان بتوانند متناسب با تقاضای بازار، ابعاد و رنگ فرش را براساس نظر خریدار تغییر دهند.

وی با تأکید بر اینکه شرایط تولید انواع فرش در البرز فراهم است، گفت: پیگیری خروجی‌های کمیته فرش، به‌ویژه در حوزه فروش، با توجه به حضور حدود ۲۰ هزار بافنده، از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند آینده این صنعت را تضمین کند.